Trascienden posibles enroques en Ayuntamiento de Othón P. Blanco

Comparte esta Noticia

CHETUMAL.- En medio de versiones que han comenzado a circular en las últimas horas, el Ayuntamiento de Othón P. Blanco estaría preparando una serie de ajustes en su gabinete municipal, lo que marcaría un posible reacomodo en áreas clave de la administración que encabeza la presidenta municipal, Yensunni Martínez Hernández.

Aunque hasta el momento no existe un anuncio oficial, fuentes al interior del gobierno municipal señalan que los cambios formarían parte de una estrategia de reorganización interna con miras a fortalecer la operación política y administrativa en el último tramo del periodo.

Uno de los movimientos que más ha llamado la atención es el que involucra a la Jefatura de la Oficina de la Presidencia Municipal. De acuerdo con la información que ha trascendido, Héctor Pérez Rivero estaría por dejar el cargo, el cual sería asumido por Melissa Verduzco Flores, quien actualmente colabora en el despacho de la gobernadora Mara Lezama. Este eventual enroque representaría un ajuste relevante en el círculo más cercano de la alcaldesa.

Asimismo, también se menciona un posible relevo en la Secretaría General del Ayuntamiento. Según las versiones difundidas, el actual titular, Luis Gamero Barranco, se perfilaría para separarse del cargo como parte de los cambios que se estarían analizando al interior del gobierno municipal.

Hasta ahora, ninguna de las áreas involucradas ha confirmado o desmentido los rumores, por lo que se espera que en los próximos días el Ayuntamiento emita una postura oficial para aclarar el alcance de estos posibles movimientos.