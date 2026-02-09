Comunidad de Mahahual debe ser informada sobre Perfect Day: Sheinbaum

Comparte esta Noticia

CIUDAD DE MÉXICO.- La presidenta Claudia Sheinbaum pidió que se informe de manera clara y completa a la comunidad de Mahahual, Quintana Roo, sobre el proyecto turístico Perfect Day, insistiendo en la necesidad de transparencia, diálogo con la población local y estricto cumplimiento de las normas ambientales antes de avanzar con el desarrollo.

Durante su conferencia mañanera, Sheinbaum se refirió a la clausura temporal del proyecto por parte de la Procuraduría Federal de Protección al Ambiente (Profepa) por no contar con la autorización de impacto ambiental correspondiente, así como a la suspensión otorgada por un juez, que mantiene el proyecto paralizado mientras se revisan los actos que lo autorizaron.

La mandataria destacó que más allá de los procedimientos legales, es fundamental atender las inquietudes de la comunidad y garantizar que todos los involucrados tengan acceso a la información.

Señaló que un desarrollo de gran inversión debe considerar las necesidades locales, que incluyen infraestructura básica como calles, drenaje, alumbrado público, servicios de salud y educación, especialmente ante el crecimiento poblacional derivado del turismo.

Sheinbaum también señaló que la empresa naviera promotora del proyecto, Royal Caribbean, y los desarrolladores deben obtener la Manifestación de Impacto Ambiental (MIA) y, de ser necesario, ajustar el plan original para minimizar impactos ecológicos, antes de poder continuar con cualquier obra.

Aseveró que si afecta el medio ambiente se tienen que establecer medidas de mitigación.

El proyecto Perfect Day, promovido por la empresa Cielo Asoleado S. de R.L. de C.V. y con una inversión estimada en mil millones de dólares, contempla un parque acuático turístico en un terreno de más de 82 hectáreas frente al muelle de cruceros de Mahahual, con capacidad para recibir miles de visitantes diarios.