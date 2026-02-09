Multioperativo forestal deja clausuras en Playa del Carmen y Felipe Carrillo Puerto

Comparte esta Noticia

PLAYA DEL CARMEN.- La Procuraduría Federal de Protección al Ambiente (Profepa) informó que del 28 al 30 de enero realizó un multioperativo forestal en 28 estados del país, como parte de las acciones para combatir la tala ilegal y el cambio de uso de suelo sin autorización.

Como resultado, en Quintana Roo fueron clausurados cinco predios por cambio ilegal de uso de suelo en los municipios de Playa del Carmen y Felipe Carrillo Puerto, donde se detectaron afectaciones a selva mediana subperennifolia.

En Playa Paraíso, Playa del Carmen, se constató la remoción de vegetación en una superficie de 21.6 metros cuadrados. En la zona de Nuevo Durango–Cobá se inspeccionaron dos predios con afectaciones de 1,050 y 460 metros cuadrados, respectivamente. En el ejido Felipe Carrillo Puerto, la Profepa documentó daños en 2.9 hectáreas, mientras que en el ejido X-Hazil se detectó una afectación de 1.4 hectáreas del mismo tipo de vegetación.

En Yucatán, los operativos se realizaron en los municipios de Valladolid, Tekax y Progreso, donde se clausuraron dos predios por cambio de uso de suelo sin autorización: un banco de material pétreo que afectó 4.114 hectáreas en el predio Sascabera Los Fernández y un terreno de 15.5 hectáreas de selva mediana subcaducifolia en el ejido Mesatunich, donde se removió vegetación para actividades agrícolas.

En Campeche, específicamente en el municipio de Escárcega, se clausuró un Centro de Almacenamiento y Transformación (CAT) al no acreditar la legal procedencia de los productos forestales que comercializaba.

El operativo fue coordinado por la Profepa y contó con la participación de 464 elementos de distintas dependencias federales, estatales y municipales, entre ellas la Conanp, Defensa, Guardia Nacional, Secretaría de Marina, Fiscalía General de la República y autoridades locales.

Durante el despliegue se instalaron 25 filtros de revisión, se realizaron 16 recorridos de vigilancia y 38 inspecciones forestales. En total se ejecutaron 25 clausuras, ocho a centros de almacenamiento y 17 a predios con cambio ilegal de uso de suelo. Además, se aseguraron 394.95 metros cúbicos de madera, 1,202.4 kilos de carbón, 2,800 kilos de piñas de agave, así como cinco maquinarias y 12 vehículos.

La procuradora federal de Protección al Ambiente, Mariana Boy Tamborrell, afirmó que este año se reforzarán los operativos en zonas críticas forestales. “Proteger los bosques es una tarea prioritaria y se acabó la impunidad para quienes destruyen nuestros ecosistemas”, subrayó.