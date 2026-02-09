Gobierno de Sheinbaum plantea recuperar control estatal sobre minería

Comparte esta Noticia

CIUDAD DE MÉXICO.- La presidenta Claudia Sheinbaum informó que su gobierno analiza diversas acciones en materia de minería, entre ellas la recuperación para el Estado de más de 200 concesiones mineras que actualmente no están siendo utilizadas.

Durante su conferencia matutina, la mandataria explicó que se establecerá un proceso de diálogo con las empresas que cuentan con concesiones de extracción de minerales críticos y que no las han aprovechado, para que estas regresen al Estado, un mecanismo similar al que se ha aplicado con concesiones de agua en desuso.

Sheinbaum subrayó que el Gobierno federal no contempla abrir nuevas minas ni flexibilizar el marco normativo en la materia. Por el contrario, aseguró que la política minera se orienta a fortalecer el control estatal y evitar un modelo extractivista.

“No vamos a iniciar un proceso de apertura de minas, es todo lo contrario. Estamos trabajando para que más de 200 concesiones mineras regresen al Estado mexicano. Hay colectivos que dicen que estamos entregando los recursos naturales, pero eso no es cierto”, afirmó.

Al referirse a los acuerdos con Estados Unidos sobre minerales críticos, la presidenta aclaró que ambos países realizan exploraciones de manera independiente y que no existe un plan para modificar las leyes que regulan la actividad minera en México.

El pasado 4 de febrero, la Secretaría de Economía informó que trabaja en un acuerdo bilateral con Estados Unidos para la exploración y aprovechamiento de minerales críticos y raros, como el oro, la plata y el litio, mientras el Gobierno federal continúa con estudios técnicos y el análisis de posibles ajustes en precios de importación.