De Tlaxcala para México: Sheinbaum reconoce estrategia y plantea expansión nacional

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TLAXCALA.- La presidenta de México, Claudia Sheinbaum Pardo, anunció que el modelo de desarrollo económico implementado en Tlaxcala será replicado a nivel nacional, tras la inauguración del Polo de Desarrollo Económico para el Bienestar en el municipio de Huamantla.

Durante el evento, la mandataria federal reconoció el trabajo del gobierno estatal encabezado por Lorena Cuéllar Cisneros, al destacar su política de disciplina financiera, basada en evitar el endeudamiento, reducir gastos innecesarios y destinar recursos públicos a obras y proyectos productivos.

Señaló que este esquema ha permitido impulsar un modelo de desarrollo que ahora será extendido al resto del país, al considerar que facilita la atracción de inversiones y la generación de empleo.

La presidenta explicó que el modelo consiste en aprovechar terrenos propiedad del gobierno estatal o federal, los cuales son urbanizados mediante inversión privada. Posteriormente, estos predios se comercializan en función del interés de inversionistas, lo que permite recuperar recursos para financiar la infraestructura inicial y garantizar la operación del proyecto.

Además, destacó que la Secretaría de Economía otorga incentivos a las empresas que se instalan en estos polos, como beneficios fiscales en las primeras etapas de operación, con el objetivo de fortalecer la competitividad y atraer capital.

Por su parte, el titular de la dependencia, Marcelo Ebrard Casaubón, informó que el Polo de Desarrollo en Huamantla permitirá la generación de alrededor de 5 mil empleos vinculados al parque industrial.

Asimismo, indicó que este proyecto forma parte de una estrategia nacional que contempla la creación de 23 polos de desarrollo, distribuidos en distintas regiones del país, con énfasis en el centro, norte y sur-sureste.

Con esta iniciativa, el gobierno federal busca detonar el crecimiento económico regional mediante esquemas de inversión coordinada entre el sector público y privado.