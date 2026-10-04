Conagua concluye atención por inundaciones que afectaron 100 viviendas de Bacalar

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BACALAR.- La Comisión Nacional del Agua (Conagua) concluyó los trabajos de atención por las inundaciones registradas en Bacalar, donde fueron bombeados 3 mil 24 metros cúbicos de agua pluvial acumulada en zonas habitacionales.

Las labores estuvieron a cargo de la Brigada de Protección a la Infraestructura y Atención de Emergencias (PIAE), desplegada para atender las afectaciones ocasionadas por las lluvias.

De acuerdo con la dependencia federal, los trabajos permitieron mejorar las condiciones en alrededor de 100 viviendas que resultaron afectadas por la acumulación de agua.

El operativo se concentró en el bombeo y desalojo del agua pluvial con el propósito de reducir los niveles de inundación y contribuir a recuperar las condiciones de seguridad y habitabilidad para las familias afectadas.

La Conagua señaló que la intervención forma parte de las acciones de atención a la población que se realizan ante contingencias relacionadas con fenómenos meteorológicos y acumulaciones de agua.

Tras concluir los trabajos en Bacalar, la Brigada PIAE permanecerá atenta a la evolución de las condiciones meteorológicas y a posibles nuevas necesidades de la población.

La dependencia indicó que mantendrá la coordinación con las autoridades correspondientes para intervenir nuevamente en caso de que las condiciones provocadas por las lluvias así lo requieran.