Tatiana Clouthier acusa sentirse traicionada por Morena y lanza nuevo movimiento en Nuevo León

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MONTERREY.- Tatiana Clouthier anunció la creación del movimiento “Todos con Conciencia” en Nuevo León, días después de que Morena designara a Clara Luz Flores como coordinadora estatal de la Defensa de la Transformación y la Soberanía Nacional rumbo a las elecciones de 2027.

La exsecretaria de Economía, quien participó en el proceso interno por la coordinación estatal, presentó la nueva agrupación después de reunirse con integrantes de su equipo territorial para analizar el resultado y definir la ruta que seguirán tras la decisión de Morena.

Clouthier aseguró que la iniciativa no tendrá como objetivo inmediato la búsqueda de cargos públicos, sino mantener el trabajo político y ciudadano en la entidad bajo la idea de impulsar una “revolución de las conciencias”.

En su mensaje en redes sociales señaló que, después de escuchar las opiniones de su equipo, acordaron continuar trabajando para transformar Nuevo León y sostuvo que el estado “no merece ser entregado”. También reiteró su reconocimiento a los avances de la Cuarta Transformación y su respaldo a la presidenta Claudia Sheinbaum.

El surgimiento de “Todos con Conciencia” ocurre después de que Clara Luz Flores fuera seleccionada para encabezar la organización estatal de Morena rumbo a 2027, proceso en el que también participó Clouthier junto con otros perfiles del partido y sus aliados.

La inconformidad de Clouthier con la decisión partidista quedó de manifiesto también durante una reunión privada con alrededor de 80 integrantes de su equipo en Monterrey, de acuerdo con reportes de medios locales retomados este domingo.

En ese encuentro, la exfuncionaria cuestionó la determinación adoptada por Morena y afirmó que entre sus colaboradores existía un sentimiento de traición, al considerar que el resultado no correspondía con los compromisos planteados durante el proceso interno.

Clouthier sostuvo que la persona elegida para encabezar la coordinación no representa, desde su perspectiva, los valores bajo los cuales fueron convocados a participar y acusó al partido de haber traicionado el principio de honestidad. Las declaraciones corresponden a su valoración del proceso y no implican que haya anunciado su salida de Morena.

Pese a sus críticas a la definición de la coordinación estatal, la exsecretaria mantuvo públicamente su respaldo al proyecto de la Cuarta Transformación y a la presidenta Sheinbaum.

Hasta ahora, Clouthier no ha precisado cuántas personas integran “Todos con Conciencia”, cuál será su estructura formal ni las actividades que realizará. Tampoco ha informado si sus integrantes pertenecen exclusivamente a Morena o si participan militantes y simpatizantes del Partido del Trabajo, Partido Verde Ecologista de México u otras organizaciones.

Tampoco anunció una candidatura ni señaló que la agrupación vaya a buscar algún tipo de registro electoral. Su planteamiento público, hasta el momento, es mantener una estructura de participación ciudadana y trabajo territorial en Nuevo León después de la definición interna de Morena.