Estefanía Mercado encabeza el cierre de la Feria del Carmen 2026

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PLAYA DEL CARMEN.- La presidenta municipal Estefanía Mercado encabezó la solemne celebración eucarística en honor de Nuestra Señora del Carmen, oficiada por monseñor Salvador González Morales, obispo de la prelatura Cancún-Chetumal, con lo cual concluyeron las festividades patronales y la Feria del Carmen 2026, una de las tradiciones más importantes y representativas de la identidad playense.

“Hoy, la fe, nuestras tradiciones y el legado de las familias fundadoras volvieron a reunirnos como una sola comunidad, recordándonos que la identidad de Playa del Carmen se construye generación tras generación, con amor, trabajo y esperanza”, dijo la Alcaldesa.

Acompañada por integrantes del Cabildo, autoridades estatales y municipales, fundadores, portadores culturales, familias y por la reina de la feria, Ana Beatriz Matos, Estefanía Mercado participó en la recepción de la imagen de la Virgen del Carmen en la explanada de la Plaza 28 de Julio, donde se celebró la Santa Misa, con la participación del párroco Enrique Flores.

En su homilía, el obispo afirmó que Playa del Carmen es una comunidad unida por la fe y la devoción a la Virgen del Carmen, pero también llamó a fortalecer el tejido social desde las familias para hacer frente a los desafíos que enfrenta la ciudad y exhortó a la sociedad a trabajar unidos por la paz, la fraternidad y el bien común, para seguir construyendo un municipio lleno de esperanza y oportunidades para todos los playenses.

Posterior a la celebración eucarística, Estefanía Mercado destacó que la Feria del Carmen es mucho más que una celebración religiosa y cultural, representa el espíritu, la historia y la unidad de Playa del Carmen.

“Nuestra Feria del Carmen nos recuerda de dónde venimos y fortalece el orgullo de ser playenses. Hoy celebramos nuestras raíces, nuestras tradiciones y el profundo sentido de comunidad que nos une como pueblo”, expresó la Presidenta Municipal.

Tras la ceremonia religiosa, autoridades y ciudadanos participaron en la tradicional vaquería con el Baile de la Cabeza de Cochino, una de las expresiones culturales más emblemáticas de la región, encabezada por el Gremio de Fundadores y los distintos gremios participantes, a la que posteriormente se incorporaron las secretarías y direcciones del Ayuntamiento.

La celebración, amenizada por la reconocida orquesta de Miguel Collí, estuvo acompañada por grupos jaraneros provenientes de diversos municipios de Quintana Roo, así como de Yucatán y Campeche, que interpretaron el tradicional Son de la Cabeza de Cochino, llenando de música, color y folclor el corazón de la ciudad.

Con esta ceremonia concluyeron oficialmente las actividades de la Feria del Carmen 2026, que durante una semana reunió a miles de familias y visitantes, con una amplia cartelera artística, cultural, religiosa y recreativa, consolidándose como una de las festividades más importantes del estado.

El gobierno municipal, encabezado por Estefanía Mercado, reiteró su compromiso de preservar las tradiciones que dan identidad a Playa del Carmen, fortaleciendo el tejido social y promoviendo espacios de convivencia que honran la historia y el legado de sus fundadores.