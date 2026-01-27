Concentra Quintana Roo casi 60% de la trata de mujeres en México

Comparte esta Noticia

CANCÚN.- Quintana Roo cerró el año pasado como líder nacional en casos de trata de personas contra mujeres, al registrar 484 víctimas, lo que representa 58.2 por ciento del total nacional, de acuerdo con cifras del Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública (SESNSP). En contraste, Campeche reportó un solo caso y Yucatán ninguno, lo que evidenció una marcada disparidad regional en la península.

La región también destacó en los registros de violación. Quintana Roo se ubicó en el segundo lugar nacional, con 717 casos y una tasa de 35.62 delitos por cada 100 mil habitantes. Campeche ocupó el tercer sitio, con una tasa de 27.65 y 265 casos, mientras que Yucatán reportó 46 denuncias, colocándose entre las entidades con menor incidencia.

En cuanto a feminicidios, Quintana Roo contabilizó 16 casos, Campeche 11 y Yucatán 10, frente a entidades como Sinaloa, que encabezó la lista con 69, y el Estado de México, con 56. A nivel nacional, el año cerró con 721 feminicidios.

A inicios de este año, el fiscal general de Quintana Roo, Raciel López Salazar, reconoció públicamente que la entidad encabeza los registros de trata de personas en el país, un delito que —dijo— históricamente ha sido subreportado, pero que ahora presenta un mayor número de carpetas de investigación abiertas. Destacó que entre las víctimas se identifican mujeres extranjeras, menores de edad e integrantes de comunidades indígenas.

El fiscal detalló que, con base en datos del SESNSP, de enero a agosto de 2025 se abrieron 140 carpetas de investigación por trata de personas en Quintana Roo, lo que equivale a 26 por ciento del total nacional en ese periodo.

Durante ese mismo lapso, la Fiscalía logró la detención de 43 presuntos responsables y el rescate de 480 mujeres víctimas, originarias de países como Colombia, Cuba, Venezuela, Argentina, Brasil, El Salvador, Guatemala, Jamaica, Honduras y República Dominicana, entre otros.