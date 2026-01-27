Turismo y seguridad: nace el primer Escuadrón Antibombas en Quintana Roo

Comparte esta Noticia

CANCÚN.- La Secretaría de Seguridad Ciudadana (SSC) de Quintana Roo confirmó la creación del primer Escuadrón Antibombas en la historia del Estado, como parte de una estrategia para fortalecer la seguridad ante su alta vocación turística y la próxima realización de eventos internacionales de gran escala, entre ellos actividades relacionadas con el Mundial de Futbol 2026.

El titular de la SSC, el contralmirante Julio César Gómez Torres, informó que este grupo especializado llevará el nombre de Grupo de Búsqueda, Localización y Neutralización de Artefactos Explosivos (Blonae) y se encuentra actualmente en proceso de conformación y capacitación, con el apoyo directo de la Secretaría de Marina, en distintas sedes del país, incluida la Ciudad de México.

Detalló que 24 elementos del Grupo Táctico Jaguar participan en cursos avanzados para fortalecer sus capacidades operativas, de los cuales ocho serán asignados de manera directa al escuadrón antibombas. Estos últimos reciben una capacitación especializada de tres meses, enfocada en la detección, manipulación y neutralización de artefactos explosivos, así como en la atención de riesgos químicos, biológicos y radiológicos.

Gómez Torres precisó que los primeros elementos certificados arribarán al Estado en abril, mientras que será en mayo cuando el escuadrón inicie formalmente sus operaciones. Posteriormente, a finales de mayo o principios de junio, se recibirá el equipamiento especializado adquirido para el grupo, con el objetivo de que esté plenamente operativo antes del arranque de los eventos internacionales con mayor afluencia de visitantes.

Para la conformación de este escuadrón, el gobierno estatal destinó una inversión aproximada de 43 millones de pesos, recursos que permitirán la adquisición de tecnología especializada, como robots para la manipulación de explosivos, mantas supresoras, ollas de transporte, trajes de protección para artificieros y herramientas de alta precisión.

El titular de la SSC subrayó que estas acciones responden a la condición estratégica de Quintana Roo, que cuenta con aeropuertos internacionales, destinos turísticos de alto flujo y será punto de concentración de selecciones nacionales como Uruguay y Portugal, lo que obliga a anticipar escenarios de riesgo de alta complejidad y reforzar los protocolos de seguridad.