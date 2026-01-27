Percepciones de ministros se redujeron de 206 mil pesos a 134 mil, informa Sheinbaum

Comparte esta Noticia

CIUDAD DE MÉXICO.- En medio de la polémica que rodea a la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) por la compra de camionetas blindadas, la presidenta Claudia Sheinbaum afirmó que, tras la nueva conformación del Órgano de Administración Judicial, las percepciones salariales de los ministros se redujeron de manera significativa.

Durante su conferencia, Sheinbaum explicó que el salario neto mensual de los ministros pasó de 206 mil pesos en la integración anterior a 134 mil pesos con la actual conformación de la Corte. Para sustentar esta afirmación, presentó un reporte elaborado por el propio órgano administrativo del Poder Judicial.

De acuerdo con el documento, con la llegada de los nuevos integrantes de la SCJN se cancelaron 59 de los 149 apoyos extraordinarios que existían previamente. Entre los beneficios eliminados destacan el Seguro de Separación Individualizada, que representaba un monto de 523 mil pesos, así como el seguro de gastos médicos mayores, cuyo costo era de 36 mil pesos anuales.

Asimismo, el aguinaldo de los ministros se redujo de 585 mil a 377 mil pesos. También se eliminaron otros conceptos considerados privilegios, como la prima de riesgo por 639 mil 917 pesos, apoyos para medicinas complementarias que ascendían a un millón 953 mil pesos, chequeos médicos por 35 mil 966 pesos y apoyos para alimentos por un total de 5 millones 341 mil pesos.

La presidenta sostuvo que estas medidas forman parte de un ajuste orientado a reducir gastos y eliminar prestaciones extraordinarias dentro del Poder Judicial.