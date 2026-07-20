Condenan a cadena perpetua a “El Mayo” Zambada en EU

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NUEVA YORK.- Un tribunal federal de Estados Unidos condenó a cadena perpetua a Ismael “El Mayo” Zambada, luego de que el histórico líder del Cártel de Sinaloa se declarara culpable de diversos delitos relacionados con narcotráfico y delincuencia organizada.

La sentencia fue dictada por el juez federal Brian Cogan, de la Corte del Distrito Este de Nueva York, en Brooklyn, donde además se ordenó al capo mexicano el pago de 15 mil millones de dólares.

Durante la audiencia, Zambada, de 76 años, aceptó la responsabilidad por los cargos que enfrentaba y afirmó: “Acepto mi castigo, no estoy aquí para pedir compasión”.

La condena deriva del acuerdo alcanzado con la fiscalía estadounidense en 2025, mediante el cual el líder criminal se declaró culpable de múltiples delitos, entre ellos conspiración para cometer extorsión y participación en una organización criminal continuada.

Como parte del convenio, el Departamento de Justicia desistió de solicitar la pena de muerte, aunque los delitos admitidos contemplaban como sanción obligatoria la prisión de por vida.

La fiscalía sostuvo que Zambada reconoció haber participado durante décadas en el tráfico de millones de kilogramos de cocaína hacia Estados Unidos como uno de los principales dirigentes del Cártel de Sinaloa.

El capo fue detenido en julio de 2024 junto con Joaquín Guzmán López, hijo de Joaquín “El Chapo” Guzmán, después de que la aeronave en la que viajaban aterrizó en Nuevo México.

Con esta resolución, Zambada se suma a la lista de líderes del narcotráfico mexicano condenados de por vida por tribunales estadounidenses, en uno de los procesos judiciales más relevantes contra el crimen organizado en ese país.