Sheinbaum dialoga con Trump sobre TMEC y migrantes en Nueva York

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CIUDAD DE MÉXICO.- La presidenta Claudia Sheinbaum informó que durante su asistencia a la final de la Copa Mundial de la FIFA 2026 sostuvo una conversación con su homólogo de Estados Unidos, Donald Trump, a quien planteó la importancia de alcanzar acuerdos en torno al Tratado entre México, Estados Unidos y Canadá (TMEC), así como la situación de los mexicanos que residen en territorio estadounidense.

Durante la conferencia matutina, la mandataria explicó que acudió al encuentro tras recibir una invitación personal del presidente estadounidense.

“Tuvimos una conversación telefónica con Trump y me invitó personalmente. Me dijo: ‘Claudia, ¿vas a venir? Ven, vas a estar sentada junto a nosotros’. Dije: hay que ir. Como dice el dicho: lo cortés no quita lo valiente”, relató.

Sheinbaum señaló que, una vez en el MetLife Stadium de Nueva York, tuvo la oportunidad de conversar brevemente con Trump, el primer ministro de Canadá, Mark Carney; el secretario de Estado estadounidense, Marco Rubio, y el rey Felipe VI de España.

Respecto a su diálogo con el mandatario estadounidense, indicó que abordaron la necesidad de avanzar en acuerdos relacionados con el TMEC y expresó la preocupación del Gobierno de México por la situación de los connacionales que viven en Estados Unidos.

“Con el presidente Trump hablamos esencialmente de poder llegar a un acuerdo en el tema del TMEC. También le planteé otros temas que quisiéramos conversar, particularmente lo relacionado con las y los mexicanos en Estados Unidos”, comentó.

La presidenta aseguró que Trump mostró disposición para escuchar sus planteamientos y recordó que esta semana funcionarios de ambos países continuarán las conversaciones sobre esos asuntos.

“Él tiene su estilo, pero es receptivo y sabe de nuestra preocupación por estos temas. También sabe que su equipo viene esta semana para continuar el diálogo y habrá oportunidad de hacerlo de manera formal”, afirmó.

Sobre su encuentro con Mark Carney, explicó que intercambiaron opiniones sobre la relación comercial entre México y Canadá, el fortalecimiento del TMEC y otros temas de interés bilateral, además de conversar sobre futbol.

Asimismo, comentó que con el rey Felipe VI habló sobre la participación de la selección española en el Mundial y la importancia de mantener una buena relación entre México y España.

La mandataria calificó todos los encuentros como informales, pero destacó que se desarrollaron en un ambiente de cordialidad y respeto entre los asistentes a la ceremonia de clausura de la Copa del Mundo.