Confirma Citlalli Hernández alianza de Morena, PT y PVEM en 16 gubernaturas para 2027

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CIUDAD DE MÉXICO.– La presidenta de la Comisión Nacional de Elecciones de Morena, Citlalli Hernández Mora, confirmó que Morena, el Partido Verde Ecologista de México (PVEM) y el Partido del Trabajo (PT) tienen previsto competir en coalición en las elecciones de 2027, en las que estarán en juego 16 gubernaturas, así como espacios en el Congreso de la Unión y los congresos locales.

Durante una entrevista con Sergio Sarmiento y Lupita Juárez en Heraldo Radio, la dirigente señaló que las dirigencias de los tres partidos mantienen reuniones permanentes para definir los detalles de la alianza, aunque reconoció que la situación en San Luis Potosí continúa en análisis.

Explicó que la principal diferencia gira en torno a la posible postulación de la senadora Ruth González Silva, propuesta por el PVEM y esposa del actual gobernador de esa entidad. Morena mantiene una regla interna que impide respaldar candidaturas de familiares directos de gobernantes en funciones.

“Es nuestra voluntad de los tres caminar en una coalición. Estamos dialogando cada semana para afinar los detalles, pero vamos juntos en las 16 gubernaturas”, afirmó Hernández Mora.

La dirigente sostuvo que dicha disposición responde a la intención de evitar la formación de grupos de poder permanentes o cacicazgos políticos, una práctica que, aseguró, es rechazada por buena parte de la ciudadanía.

En ese contexto, señaló que la nueva presidenta nacional de Morena, Ariadna Montiel, ha sostenido encuentros con distintos aspirantes para explicar los alcances de la normativa interna. Mencionó que en Zacatecas y Guerrero también existen actores políticos interesados en participar, aunque los registros formales aún no comienzan.

Hernández Mora adelantó que la convocatoria para el proceso interno será emitida en los próximos días por el Comité Ejecutivo Nacional, a propuesta de la Comisión Nacional de Elecciones, y que posteriormente se realizará una conferencia conjunta con el PT y el PVEM para explicar el procedimiento.

Indicó que será precisamente la Comisión Nacional de Elecciones la encargada de revisar que los aspirantes cumplan con los requisitos y lineamientos establecidos por el partido una vez que se abra el periodo de registros.

La dirigente destacó que uno de los principales desafíos de Morena es garantizar la unidad interna ante el creciente número de aspirantes interesados en contender por cargos de elección popular.

“Mi tarea es cuidar la calidad de quienes nos representan y construir la unidad”, expresó.

Asimismo, reiteró que el método de selección seguirá siendo la encuesta, mecanismo que Morena ha utilizado en los últimos procesos electorales para definir candidaturas.

Detalló que, además de la competitividad electoral y el nivel de conocimiento de los aspirantes, en esta ocasión se dará mayor peso a la percepción ciudadana sobre atributos como honestidad, cercanía con la población, compromiso con el proyecto político y capacidad de representación.

Según Hernández Mora, el objetivo es privilegiar perfiles con trayectoria, principios y reconocimiento social, evitando prácticas asociadas con el reparto de posiciones por acuerdos internos o intereses de grupo.

Finalmente, informó que el Comité Ejecutivo Nacional designó a Manuel Zavala como delegado en funciones de secretario de Organización y renovó la integración de la Comisión Nacional de Elecciones, instancia que tendrá a su cargo la conducción del proceso interno rumbo a los comicios de 2027.