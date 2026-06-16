Quintana Roo, líder nacional en reducción de deuda por habitante en los últimos 10 años: Mara Lezama

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CHETUMAL.- La estrategia de disciplina financiera impulsada por la gobernadora Mara Lezama ha colocado a Quintana Roo como el único estado del país que ha logrado reducir de manera sostenida su deuda por habitante durante los últimos 10 años, al pasar de 21 mil 242 pesos por persona en 2016 a 9 mil 970 pesos en el primer trimestre de este año.

De acuerdo con el estudio Evolución de la Deuda Subnacional Per Cápita por Entidad Federativa al Primer Trimestre de 2026, elaborado por el Centro de Estudios de las Finanzas Públicas (CEFP) de la Cámara de Diputados, la entidad se posiciona como líder nacional en la disminución real de la deuda per cápita.

El reporte “Evolución de la Deuda Subnacional Per Cápita por Entidad Federativa al Primer Trimestre de 2026” señala que Quintana Roo logró una reducción de 11 mil 273 pesos por persona, la más alta registrada entre las 32 entidades federativas del país.

La gobernadora explicó que, desde el primer día de este gobierno diferente y humanista con corazón feminista, se impulsa una política financiera basada en la honestidad, la transparencia y la rendición de cuentas, con el objetivo de que el dinero del pueblo se refleje en bienestar y prosperidad compartida.

Al reducir el pago de intereses de la deuda, la gobernadora Mara Lezama precisó que se pueden destinar más recursos a obras, servicios y programas que benefician a la gente. De esta manera, el dinero público se invierte en mejorar la calidad de vida de las y los quintanarroenses y en generar mayor bienestar para todas y todos.

El CEFP explica que la deuda subnacional per cápita es un indicador que permite estimar la carga financiera que correspondería proporcionalmente a cada habitante para cubrir el total de las obligaciones de deuda de su entidad.