En nombre de la “unidad”

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La última palabra

– Jorge Romero quiere ser en el PAN, lo que Anaya en el PT.

Por Jorge A. Martínez Lugo

“Unidad”, palabra clave en el proceso que cada partido y alianza está viviendo en esta elección 2027. Todos la claman, muy pocos la escuchan; hasta sus mismos panegíricos les sangra la boca cuando la pronuncian, por decir mentiras.

Esa unidad, ¿debe ser por disciplina, por convicción, por lealtad, por interés..? Ahí está la cuestión.

JORGE ROMERO, ¿EL ANAYA DEL PAN?

Por ejemplo, el PAN después de haber estado dos sexenios en la presidencia, hoy está por los suelos en votos, con mala imagen y cada vez menos afiliados.

Aun así, y quizá por ello, Jorge Romero ahora maniobra para apropiarse del PAN, así como Jorge Emilio es dueño del verde y el profe Anaya el propietario del PT, así quiere ser Herrera el del cártel inmobiliario de la Cdmx, por eso maniobra para reformar los estatutos y perpetuarse en la presidencia.

Es una enfermedad o un síndrome; prueban el poder y lo usan para negocios personales, entonces, ya no se quieren ir… Es el mismo ejemplo de Trump y de Milei. Están en el poder para enriquecerse personalmente, hasta utilizan criptomonedas para la estafa colectiva desde el poder, lo cual no se cuestiona; esa corrupción se les da como un derecho, no como un acto criminal; es una normalidad hacer negocios propios y de grupo con y desde el poder.

Es el neo-neo-liberalismo; donde la corrupción no tiene límites ni temor a dios.

“En el panismo, la decisión del Tribunal Electoral de avalar los cambios estatutarios que abren la puerta a una eventual reelección de Jorge Romero no cayó nada bien en varios rincones del PAN”.

¿DISCIPLINA O UNIDAD?

“Aunque públicamente prevalece la disciplina partidista, en corto, comienzan a escucharse voces que advierten que la reforma podría profundizar las divisiones internas justo cuando el partido intenta proyectar una imagen de unidad. Las mayores inconformidades, nos dicen, provienen de grupos de mujeres panistas que consideran que los nuevos estatutos representan un retroceso en espacios de participación y en los mecanismos que impulsaban una mayor alternancia en los órganos de dirección”.

¿UNIDAD EN MORENA?

En el morenismo también se proclama la unidad. Los dos grupos internos que se disputan el poder -igual que en el priismo de antaño la decisión estaba adentro ante una inexistente oposición- claman por la unidad, aunque la misma existencia de ambas corrientes marca que el morenismo está dividido cuando menos en dos, si no es que en más partes.

A ver hasta dónde aguantará y en que parte se romperá la liga, en el proceso sucesorio del Poder Ejecutivo de Quintana Roo. Pero éste será tema de posteriores entregas. Usted tiene la última palabra.