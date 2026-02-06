Confirma García Harfuch 60 funcionarios detenidos tras operativo “Enjambre”

Comparte esta Noticia

CIUDAD DE MÉXICO.- El secretario de Seguridad y Protección Ciudadana, Omar García Harfuch, informó que como parte del operativo “Enjambre” han sido detenidos 60 funcionarios públicos por su presunta relación con actividades delictivas.

Durante una conferencia realizada en las instalaciones del 12 Batallón de Infantería de la 21 Zona Militar, el funcionario precisó que entre los detenidos no solo se encuentran presidentes municipales, sino servidores públicos de distintos niveles.

García Harfuch subrayó que estas acciones responden a la instrucción presidencial de aplicar el principio de “cero impunidad” y actuar sin distinciones cuando existan indicios de vínculos con el crimen organizado.

“Después de la detención de delincuentes es cuando se identifica la posible participación de funcionarios públicos. No han sido únicamente alcaldes; en total, alrededor de 60 servidores públicos han sido detenidos como resultado del operativo Enjambre”, explicó.

Añadió que, conforme a la política de cero impunidad, cualquier indicio adicional será investigado y dado a conocer de manera transparente por las autoridades federales.