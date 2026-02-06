Presidente de la SCJN explica incidente en el que subordinados le limpian los zapatos

Comparte esta Noticia

CIUDAD DE MÉXICO.- El ministro presidente de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), Hugo Aguilar, fue captado en un video mientras dos personas se agachaban para limpiarle los zapatos en el exterior del Teatro de la República, en Querétaro, previo a la ceremonia por el aniversario de la Constitución.

En las imágenes se observa a dos acompañantes limpiando el calzado del ministro, quien permanece de pie y posteriormente se retira del lugar con una sonrisa, sin intervenir en la acción.

Tras la difusión del video, se identificó que una de las personas que limpia los zapatos es Amanda Pérez Bolaños, titular de la Dirección General de Comunicación Social de la SCJN. La presencia de un segundo funcionario realizando la misma acción en el otro zapato no fue aclarada inicialmente.

El periodista Álvaro Delgado, del programa Los Periodistas, señaló en redes sociales que el incidente ocurrió luego de que Pérez Bolaños, quien se encontraba comiendo una concha con nata y café junto al ministro, manchara accidentalmente su calzado. De acuerdo con esa versión, la funcionaria intentó corregir el percance. Delgado cuestionó que el propio ministro no se encargara de limpiar sus zapatos.

Horas más tarde, el ministro presidente Hugo Aguilar ofreció su versión de los hechos a través de un mensaje público. Confirmó que el calzado se ensució debido a un derrame accidental de café y nata, y aseguró que la situación lo tomó por sorpresa.

“A mi compañera, directora de Comunicación Social, se le cayó café y nata. No nos dimos cuenta que me había salpicado en el zapato y cuando ella se percató, trató de resolver la situación. Esto me tomó por sorpresa y es el momento que ahora se difunde”, explicó.

Aguilar agradeció el gesto de la funcionaria, señaló que le pidió que no continuara y ofreció una disculpa pública, además de reiterar su respeto hacia ella.

“El hecho no representa el actuar institucional de la SCJN ni la forma en que conduzco mi desempeño público y privado. No ha habido ni habrá actitudes ni sentimientos de superioridad o soberbia en mi persona”, concluyó.