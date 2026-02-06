México enviará alimentos y ayuda humanitaria a Cuba a más tardar el lunes

Comparte esta Noticia

CIUDAD DE MÉXICO.- La presidenta Claudia Sheinbaum informó que su gobierno ya estableció comunicación con Cuba para coordinar el envío de alimentos y ayuda humanitaria, el cual podría concretarse este fin de semana o, a más tardar, el próximo lunes 9 de febrero.

Durante su conferencia matutina, la mandataria explicó que la Secretaría de Relaciones Exteriores (SRE) contactó al embajador cubano en México para organizar el envío, que estará integrado principalmente por alimentos. Precisó que, de manera paralela, continúan las gestiones diplomáticas para evaluar la posible reanudación del envío de petróleo a la isla.

Sheinbaum recordó que el Gobierno de México suspendió recientemente las exportaciones de crudo a Cuba luego de que el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, advirtiera sobre la imposición de aranceles a los países que comercialicen petróleo con la isla.

Detalló que la SRE analiza el alcance del decreto presidencial estadounidense, por lo que se decidió pausar los envíos de petróleo con el objetivo de evitar posibles afectaciones económicas para México. No obstante, este viernes 6 de febrero reiteró que se optó por canalizar el apoyo a través del envío de alimentos y otros insumos solicitados por el gobierno cubano.

En este contexto, el director general de Petróleos Mexicanos (Pemex), Víctor Rodríguez, informó el pasado miércoles 4 de febrero que el único contrato vigente con Cuba para la exportación de petróleo data de 2023. Indicó que estas operaciones representaron ingresos por 367 millones de dólares en ese año y que en 2025 alcanzaron los 496 millones de dólares.

Rodríguez añadió que las exportaciones de crudo mexicano han mostrado una tendencia a la baja debido al incremento en la demanda interna de refinación. Por ello, adelantó que a partir de marzo de 2026 podrían cancelarse diversos contratos internacionales, dependiendo de la disponibilidad nacional de petróleo.

“La prioridad de la política energética es procesar internamente el crudo que necesitamos. Si se reduce el suministro a países europeos, a Estados Unidos o a otros mercados, se hace porque la prioridad es clara: el petróleo es para los mexicanos y se refina en México”, afirmó el funcionario desde Palacio Nacional.