Renuncia monseñor Pedro Pablo Elizondo; el Vaticano designa nuevo obispo para Q. Roo

CANCÚN.- Luego de 21 años al frente de lo que fuera la Prelatura Cancún-Chetumal, ahora Diócesis Cancún-Chetumal, monseñor Pedro Pablo Elizondo Cárdenas renunció y tras la aceptación de la Santa Sede, se nombró a monseñor Salvador González Morales como II Obispo, publicó la diócesis este 6 de diciembre de 2025.

“La Diócesis de Cancún–Chetumal informa que la Santa Sede ha aceptado la renuncia… Nos unimos en acción de gracias y oración por el ministerio episcopal que inicia al frente de nuestra Diócesis”, compartieron en sus redes sociales.

De acuerdo con el documento, la Nunciatura Apostólica de México comunicó que el Papa León XIV aceptó la renuncia al gobierno pastoral de la Diócesis Cancún-Chetumal presentada por monseñor, designándose a Salvador González como II Obispo, luego de desempeñarse como obispo auxiliar de la arquidiócesis de México.

“Agradecemos al ministerio episcopal desempeñado por monseñor Pedro Pablo en la Diócesis de Cancún-Chetumal y nos unimos en alegría y oración por su nuevo pastor, monseñor Salvador, a quien deseamos un fecundo desempeño en la nueva encomienda episcopal que el Señor le ha confiado”, destacaron desde el Episcopado Mexicano.

Fue en mayo de 1970 cuando el papa Pablo VI erigió la Prelatura territorial de Chetumal, y en enero de 1997 se hizo la extensión de la sede de Chetumal, para que desde ese momento fuera la Prelatura de Cancún-Chetumal, quedando monseñor Jorge Bernal Vargas como obispo prelado.

Para noviembre de 2004 el Papa Juan Pablo II hizo el nombramiento de monseñor Pedro Pablo Elizondo Cárdenas como nuevo obispo de la Prelatura y el 15 de febrero de 2020 el Papa Francisco elevó a grado de Diócesis la Prelatura territorial, con el nombre de Diócesis de Cancún-Chetumal, nombrando como primer obispo diocesano a Pedro Pablo Elizondo Cárdenas.

