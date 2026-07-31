Confirma García Harfuch que “El R1” planeó el feminicidio de la influencer Valeria Márquez; su hijo le pidió que la mataran

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CIUDAD DE MÉXICO.- El líder criminal Ramón Ángel N, alias “El R1”, identificado como jefe de la célula Los Rs, vinculada con el Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG), habría coordinado el feminicidio de la influencer Valeria Márquez, cometido en mayo de 2025 en Jalisco, informó el secretario de Seguridad y Protección Ciudadana, Omar García Harfuch.

Durante la conferencia matutina de la presidenta Claudia Sheinbaum, el funcionario explicó que las investigaciones establecen que la joven mantenía una relación sentimental con Francisco N, hijo de “El R1”, quien presuntamente solicitó a su padre ordenar el asesinato.

“El hijo le pide a su papá, al R1, que cometan el feminicidio. Es una investigación distinta a la del alcalde Carlos Manzo, pero con esta detención también tenemos indicios para encontrar a la otra persona que participó en el homicidio, que es el hijo de este sujeto”, declaró García Harfuch.

El secretario informó que Francisco N permanece prófugo y continúa siendo buscado por las autoridades.

La detención de “El R1”, confirmada el jueves por el propio García Harfuch como presunto autor intelectual del asesinato del alcalde de Uruapan, Carlos Alberto Manzo, también permitió fortalecer las investigaciones sobre otros hechos violentos atribuidos a esta organización criminal en Michoacán y Jalisco.

Asesinato durante una transmisión en vivo

Valeria Márquez fue asesinada el 13 de mayo de 2025, mientras realizaba una transmisión en vivo desde su salón de belleza, Blossom The Beauty Lounge, ubicado en Zapopan, Jalisco.

De acuerdo con las investigaciones, la joven esperaba la entrega de un supuesto paquete cuando un hombre regresó al establecimiento, confirmó su identidad y, tras recibir una respuesta afirmativa, le disparó en dos ocasiones.

Momentos antes del ataque, la influencer había expresado durante la transmisión su inquietud por la insistencia del repartidor en entregarle personalmente el paquete.

Valeria Márquez, de 23 años, era originaria de Guadalajara y había consolidado una creciente presencia en redes sociales, donde sumaba más de 90 mil seguidores en TikTok y una cifra similar en Instagram. En 2021 obtuvo el título de “Miss Rostro”, reconocimiento que impulsó su carrera como modelo e influencer.