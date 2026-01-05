Dos días después, Consejo de Seguridad de ONU celebra reunión de emergencia sobre Venezuela

Comparte esta Noticia

NUEVA YORK.– El Consejo de Seguridad de la Organización de las Naciones Unidas (ONU) realizará este lunes una reunión de emergencia sobre Venezuela, luego del ataque de Estados Unidos contra ese país, operación que derivó en la captura del presidente Nicolás Maduro.

La sesión fue solicitada por Colombia, con el respaldo de Rusia y China, informaron fuentes diplomáticas. Con ello, será la tercera ocasión en los últimos meses —tras las reuniones de octubre y diciembre— en que el órgano integrado por 15 países aborda la creciente tensión entre Estados Unidos y Venezuela.

El eje central del debate será determinar si la intervención estadounidense violó la Carta de las Naciones Unidas, en particular los principios de soberanía, independencia política e integridad territorial de los Estados. Desde la ONU se ha expresado preocupación por el impacto que este tipo de acciones puede tener en el orden internacional y en la estabilidad regional.

En este contexto, el secretario general de la ONU, António Guterres, llamó a respetar la independencia política de los Estados, luego de que Estados Unidos confirmara la captura de Maduro y afirmara haber asumido el control del país sudamericano.

Guterres exhortó a “respetar los principios de soberanía, independencia política e integridad territorial de los Estados”, de acuerdo con declaraciones leídas en su nombre por la subsecretaria general Rosemary DiCarlo durante la reunión del Consejo de Seguridad.

“Estoy profundamente preocupado por la posible intensificación de la inestabilidad en el país, el impacto potencial en la región y el precedente que podría sentar respecto de cómo se conducen las relaciones entre los Estados”, señaló el secretario general, según la lectura oficial.