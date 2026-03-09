Tres destinos turísticos concentran la violencia contra mujeres en Quintana Roo

Comparte esta Noticia

Por Francisco Hernández

CHETUMAL.- Benito Juárez, donde está Cancún, Playa del Carmen y Tulum, municipios con los principales destinos turísticos de Quintana Roo, son también los más peligrosos para las mujeres en el estado, según los registros realizados por la organización Siempre Unidas Muchuuk Balo’on A. C. y el Atlas de la Violencia de Género de Quintana Roo 2019-2024.

Los municipios son gobernados por Ana Patricia Peralta de la Peña, Estefanía Mercado Ascencio y Diego Castañón Trejo, respectivamente, alcaldesas y alcalde de la alianza PVEM-Morena que tienen pésimas cuentas que rendir en materia de violencia contra las mujeres este 8 de marzo.

Los tres están más entretenidos en promover sus aspiraciones políticas a otros cargos, inclusive a la gubernatura o a la presidencia del Congreso del Estado, que dedicados a atender la grave inseguridad que padecen sus ciudadanos y, sobre todo, sus ciudadanas y sus hijas, así como también se distraen en frivolidades públicas y privadas, como la de Playa del Carmen, o de plano los abandonan, como Diego Castañón, que cada fin de semana se refugia en Nuevo León mientras Tulum sufre embates de la delincuencia.

Los tres municipios concentran el 84 % de los feminicidios y desapariciones de mujeres menores de edad y adultas que ocurrieron en el 2025:

– Benito Juárez está en primer lugar, con 24 feminicidios, el 48 %, es decir prácticamente la mitad, de los 50 feminicidios registrados en el año.

– Playa del Carmen es segundo lugar con 13 feminicidios, el 26 % del total.

– Tulum ocupa el tercer lugar estatal, con 5 feminicidios en el 2025, el 10 % de la totalidad.

En el caso de las desapariciones de mujeres, incluidas menores de edad y adultas, el orden y el impacto es similar:

– Benito Juárez, primer lugar, con 51, el 47 % del total de 109 desapariciones registradas en el 2025.

– Playa del Carmen, segundo lugar con 31 desaparecidas, el 28 % estatal.

– Tulum, tercer lugar con 10, el 9 % del total de desapariciones de mujeres en el estado.

Benito Juárez y Playa del Carmen tienen varios años ocupando los dos primeros lugares de estos crímenes contra las mujeres, principalmente por ser los de mayor población y crecimiento urbano, pero sus cifras han empeorado en comparación con 2023 y 2024, a pesar de rimbombantes anuncios de nuevas y numerosas patrullas y hasta de helicópteros para el supuesto combate de la delincuencia:

– Benito Juárez, bajo el gobierno de Ana Patricia Peralta, pasó de 34 feminicidios en 2023 a 18 en 2024, pero repuntó a 24 en 2025, mientras que en desapariciones tuvo 31 en 2023, 36 en 2024 y escaló a 51 en el 2025.

– Playa del Carmen, bajo el gobierno de Lili Campos Miranda en 2023 registró 13 feminicidios y 13 en 2024, y en el primer año completo de gobierno de Estefanía Mercado estos crímenes contra las mujeres se mantuvieron igual, 13, sin mejora alguna.

Misma situación se tiene en las desapariciones, pues en el gobierno de Lili Campos hubo 21 en 2023 y 40 en 2024, quedando el primer año completo de Estefanía Mercado con la nada mejor cantidad intermedia de 31 en el 2025, a pesar de presumir una “inversión histórica” de mil 200 millones de pesos en seguridad para la renta de 335 patrullas, una cantidad que no se ve circular en el municipio, y un helicóptero que vuela más para otros fines ajenos a la prevención y el combate del delito.

Con estos malos resultados para las mujeres que dicen representar desde el poder, Ana Patricia Peralta de la Peña y Estefanía Mercado están principalmente dedicadas a promover su imagen y cultivar sus aspiraciones a la gubernatura de Quintana Roo, con uso de recursos públicos para el pago de encuestas que inflan sus números de preferencia, las colocan artificialmente como gobernantes mejor calificadas y hasta montan informes falseados sobre supuestas mejoras en seguridad.

Tulum es más letal para las mujeres por el desorden propiciado por Diego Castañón

Pero Tulum es el peor caso, pues antes del 2025 no aparecía en los primeros tres lugares de municipios con más feminicidios y desapariciones de mujeres, sino que este tercer lugar negro es logro total del gobierno del apático Diego Castañón Trejo, quien está al frente del ayuntamiento desde el 2023 a medias, porque cada fin de semana se va a San Pedro Garza García, Nuevo León.

Antes del 2025, el tercer lugar en feminicidios y desapariciones lo había tenido anualmente el municipio de Othón P. Blanco, donde está la capital del estado, Chetumal, lo cual era de esperarse por ser el tercer municipio con mayor población, de más de 233 mil habitantes.

Tulum, con el gobierno de Diego Castañón, tuvo 3 feminicidios en el 2023, mientras Othón P. Blanco tuvo 4; en el 2024 registró 4, mientras Othón P. Blanco registró 6; pero en el 2025 Tulum alcanzó los 5 feminicidios, dejando atrás los 4 que tuvo Othón P. Blanco y empeorando las cifras de los dos años anteriores.

En el caso de las mujeres desaparecidas la situación es la misma: en 2023 Tulum tuvo 7 y Othón P. Blanco, 11; en el 2024 Tulum tuvo 3 y Othón P. Blanco, 14; y para el 2025 Tulum registró 10 desapariciones, dejando atrás las 3 de Othón P. Blanco, así que la situación ha empeorado para las mujeres en el noveno municipio de Quintana Roo.

Fueron las negligencias del gobierno de Diego Castañón las que llevaron a Tulum a rebasar a Othón P. Blanco en el ranking de estos crímenes, a pesar de tener sólo una quinta parte de la población del municipio capitalino, por lo que también la gravedad y el impacto de estos son mayores en una localidad que todavía es pequeña.

Por eso, Tulum ha sido catalogado como el municipio con mayor violencia letal contra mujeres en Quintana Roo por el Atlas de Violencia de Género 2019-2024 elaborado por la Universidad Autónoma del Estado de Quintana Roo (Uqroo), el cual señala que la causa principal es el crecimiento urbano desordenado en una ciudad de turismo intensivo, un desorden que se ha empeorado con la negligencia del gobierno de Diego Castañón.

Asimismo, la calificadora HR Ratings, que le dio al gobierno de Diego Castañón una calificación financiera en diciembre de 2025 antes de que contrata un innecesario y desventajoso crédito de corto plazo por 50 millones de pesos, confirmó que la gravedad de la violencia criminal en Tulum supera exponencialmente al promedio estatal y también al nacional.

“En el apartado de Seguridad Pública, según cifras del Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública (SESNSP), el Municipio contó con una tasa de 126.9 homicidios por cada cien mil habitantes promedio entre 2021 y 2024, cifra superior a la tasa nacional de 24.6 y a la estatal de 36.7 homicidios por cada cien mil habitantes”, afirma la calificadora HR Ratings en la página 10 de su reporte, que se puede consultar públicamente en su portal de internet.

Demandan Alerta de Violencia de Género para Tulum

En el caso del Atlas de Violencia de Género 2019-2024 elaborado por la Uqroo, presentado en diciembre del 2025, señala que Tulum registra la mayor tasa de violencia letal contra mujeres en Quintana Roo, por lo que en cuanto al impacto de los feminicidios y homicidios dolosos se ubica al frente del estado; pero a pesar de eso no cuenta todavía con una Alerta de Violencia de Género que obligue a su negligente gobierno a ponerse en orden en la atención de este problema.

Por eso mismo, organizaciones de mujeres de Tulum han insistido en los últimos años en solicitar a las secretarías de las Mujeres federal y estatal la emisión de la Alerta de Violencia de Género que ya merece ese municipio, pero hasta la fecha no han recibido respuesta oficial, en aparente protección política al gobierno de Diego Castañón.

Según el Atlas, elaborado con cifras oficiales, entre 2019 y 2024 se contabilizaron 431 muertes violentas de mujeres en Quintana Roo: 103 feminicidios y 328 homicidios dolosos, de los cuales 42 casos contra mujeres ocurrieron en Tulum.

La tasa promedio de feminicidios en Tulum asciende a 2.8 por cada 100 mil mujeres y la tasa acumulada a 29.2 por cada 100 mil mujeres, las más altas del estado, por lo que el Atlas cataloga al municipio en “Riesgo crítico asociado al crecimiento urbano desordenado y turismo intensivo”, superando a Puerto Morelos (2.4 y 6) y Lázaro Cárdenas (2.3 y 1.2), que también tienen poca población.

El Atlas advierte que la mayor densidad de eventos se registra en Cancún, donde se observan múltiples puntos tanto de feminicidio como de homicidio doloso, lo que refleja la persistencia de contextos de violencia estructural asociados a dinámicas metropolitanas, migración y desigualdad.

Asimismo, en los casos de Playa del Carmen y Tulum, donde la concentración de casos también es notable, señala que la violencia letal contra las mujeres está vinculada al rápido crecimiento urbano y a la precarización del trabajo femenino en sectores turísticos.

Pero en el caso de Tulum especifica turismo intensivo y crecimiento urbano desordenado, este último aspecto totalmente responsabilidad del gobierno de Diego Castañón, que no ha propiciado la emisión de ordenamientos o abiertamente los ha saboteado.