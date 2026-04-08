EU “tomará” el uranio si Irán no lo entrega, advierte jefe del Pentágono

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WASHINGTON.- El secretario de Defensa de Estados Unidos, Pete Hegseth, advirtió que Irán deberá renunciar a su reserva de uranio altamente enriquecido o, de lo contrario, Washington la “tomará”, sin detallar el mecanismo para ejecutar dicha acción.

Durante una rueda de prensa, el jefe del Pentágono aseguró que el gobierno estadounidense mantiene bajo vigilancia el material nuclear iraní y no descartó la posibilidad de nuevos ataques militares, similares a los realizados contra instalaciones estratégicas en el pasado.

“Lo estamos vigilando. Sabemos lo que tienen, y ellos lo entregarán, y nosotros lo obtendremos y lo tomaremos. Si tenemos que hacerlo, podemos hacerlo por cualquier medio necesario”, afirmó Hegseth, al plantear abiertamente la opción del uso de la fuerza.

El funcionario también sostuvo que la ofensiva previa de Estados Unidos logró debilitar significativamente la capacidad militar de Irán, al asegurar que se destruyó “por completo” su base industrial de defensa. “Ya no pueden fabricar misiles”, declaró.

Asimismo, advirtió que, de no haberse aceptado los términos planteados por Washington, los siguientes objetivos habrían sido instalaciones clave como plantas de energía, puentes e infraestructura petrolera.

Las declaraciones se dan en un contexto de alta tensión en Medio Oriente, tras los ataques realizados por Estados Unidos e Israel contra sitios nucleares iraníes en la operación denominada “Martillo de Medianoche” el año pasado.