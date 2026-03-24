Confirma Sheinbaum propuesta de alianza entre Pemex y Petrobras; se reunirán en abril

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CIUDAD DE MÉXICO.- La presidenta de México, Claudia Sheinbaum, informó que su homólogo de Brasil, Luiz Inácio Lula da Silva, le planteó la posibilidad de establecer una colaboración entre Petróleos Mexicanos (Pemex) y Petrobras.

La mandataria señaló que, por ahora, no existe una decisión definitiva al respecto, aunque reconoció el interés en explorar áreas como la producción de etanol a partir de caña de azúcar y el desarrollo de biomasa con maguey.

Indicó que se prevé un encuentro próximo entre directivos de ambas empresas para analizar la propuesta. En ese sentido, adelantó que la directora de Petrobras visitará México durante abril para sostener reuniones con el titular de Pemex y con la Secretaría de Energía.

Sheinbaum explicó que también sostendrá un encuentro con la funcionaria brasileña para conocer a detalle los alcances del planteamiento.

Precisó que, en caso de concretarse, la cooperación entre ambas compañías podría centrarse principalmente en la exploración de nuevos yacimientos petroleros, aunque subrayó que aún no se han definido los términos de la propuesta presentada por el gobierno brasileño.

La presidenta añadió que este posible esquema de colaboración podría representar una oportunidad para fortalecer la producción y exportación de hidrocarburos en México, dependiendo de los resultados de las conversaciones que se desarrollen en las próximas semanas.