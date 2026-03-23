Inicia SSC rehabilitación en penales del Estado

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CHETUMAL.- Autoridades de Quintana Roo iniciaron labores de rehabilitación en los centros penitenciarios del estado con el objetivo de mejorar tanto las condiciones de alojamiento como el desempeño operativo del personal de seguridad, informó Julio César Gómez Torres, titular de la Secretaría de Seguridad Ciudadana (SSC).

Durante la conferencia de seguridad realizada en Chetumal, el funcionario detalló que actualmente se ejecuta un proyecto enfocado en dignificar los espacios destinados a los custodios, especialmente en áreas de descanso y servicios básicos.

Explicó que las intervenciones incluyen la mejora de dormitorios, baños y zonas operativas, como parte de un plan integral que ya se encuentra en marcha.

Entre las acciones contempladas destacan la renovación de mobiliario, la rehabilitación de sanitarios, la adecuación de la caseta de vigilancia en el acceso principal y trabajos en el área de ingreso o aduana de los centros.

Según lo previsto, las obras tendrán una duración aproximada de cinco semanas, periodo en el que se busca dejar en funcionamiento espacios más adecuados y funcionales para los elementos de seguridad.

El titular de la SSC señaló que uno de los objetivos centrales es garantizar condiciones dignas para el personal que labora en estos recintos.

En el caso del Centro de Reinserción Social de Cancún, indicó que se están habilitando nuevas áreas mediante el aprovechamiento de instalaciones que anteriormente eran utilizadas por juzgados tradicionales, las cuales fueron entregadas en comodato por el Poder Judicial.

Estos espacios están siendo adaptados para ampliar la capacidad de alojamiento, en respuesta al incremento en el número de custodios asignados a tareas de seguridad penitenciaria.

Gómez Torres subrayó que estas acciones forman parte de una estrategia más amplia para fortalecer el sistema penitenciario estatal, tanto en su funcionamiento como en las condiciones laborales del personal.

Finalmente, destacó que así como se han impulsado mejoras en los espacios destinados a las personas privadas de la libertad, también es necesario asegurar entornos adecuados para quienes trabajan en los centros penitenciarios.