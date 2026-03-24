Sheinbaum presenta iniciativa de Ley General contra feminicidio

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CIUDAD DE MÉXICO.- La presidenta de México, Claudia Sheinbaum Pardo, presentó una iniciativa para expedir la Ley General para Prevenir, Investigar, Sancionar y Reparar el daño por el delito de feminicidio, con el objetivo de fortalecer la respuesta institucional frente a este tipo de violencia.

Durante su conferencia matutina, la mandataria destacó la participación de la titular de la Fiscalía General de la República, Ernestina Godoy Ramos, quien explicó los alcances de la propuesta. Señaló que el modelo en el que se basa esta iniciativa fue implementado previamente en la Ciudad de México, logrando reducir los niveles de impunidad en estos casos.

Sheinbaum explicó que este esquema permitió que los responsables de feminicidio fueran llevados ante la justicia, por lo que se busca replicarlo a nivel nacional como parte de una estrategia integral de atención y persecución del delito.

Por su parte, Godoy Ramos detalló que la iniciativa contempla modificaciones al artículo 73 de la Constitución para establecer un marco legal homogéneo en todo el país, con el fin de mejorar la coordinación entre autoridades y garantizar una respuesta efectiva frente a la violencia feminicida.

La fiscal subrayó que el feminicidio debe entenderse no solo como un delito, sino como una grave violación a los derechos humanos, lo que implica la obligación del Estado de investigar estos casos con debida diligencia reforzada y desde una perspectiva integral.

Entre los puntos clave de la propuesta se incluye el reconocimiento de nueve razones de género que permitirán tipificar el feminicidio, como antecedentes de violencia, signos de abuso sexual, relaciones de poder o subordinación, incomunicación de la víctima y condiciones de indefensión.

Asimismo, se plantea una sanción de entre 40 y 70 años de prisión para este delito, así como castigos para la tentativa y la incorporación de 21 agravantes.

En materia de investigación, se prevé que toda muerte violenta de una mujer sea indagada desde el inicio bajo la hipótesis de feminicidio, además de fortalecer la coordinación entre instituciones de seguridad, procuración de justicia y atención a víctimas.

La iniciativa también contempla la participación de la Secretaría de las Mujeres en la creación de una comisión especial que acompañe la implementación de la ley, impulse la capacitación de autoridades y articule campañas permanentes contra la violencia feminicida.

En este sentido, la subsecretaria del Derecho a una Vida Libre de Violencias, Ingrid Gómez, indicó que esta comisión operaría dentro del Sistema Nacional para Prevenir, Atender, Sancionar y Erradicar las Violencias contra las Mujeres.

Además, se contempla el fortalecimiento de los registros nacionales de feminicidios y la creación de un padrón de niñas, niños y adolescentes en situación de orfandad por este delito, en coordinación con el DIF y la Procuraduría Federal de Protección de Niñas, Niños y Adolescentes.

Finalmente, la propuesta incluye la actualización de protocolos de atención y el desarrollo de políticas públicas orientadas a la restitución de derechos de las víctimas indirectas, particularmente menores de edad que han perdido a sus madres a causa de feminicidio.