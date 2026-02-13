Gobierno federal revisa mecanismos para bajar costo de medicamentos

Comparte esta Noticia

CIUDAD DE MÉXICO.- La presidenta Claudia Sheinbaum Pardo informó que las secretarías de Economía y de Salud trabajan de manera conjunta en el análisis de diversos mecanismos que permitan reducir el precio de los medicamentos en el país, particularmente aquellos que registran costos elevados en el mercado privado.

Durante la llamada “mañanera del pueblo”, la mandataria aclaró que la intención del gobierno federal no es imponer controles o topes de precios, sino abrir un diálogo directo con las empresas farmacéuticas y con los distribuidores para revisar los márgenes de comercialización, especialmente en el caso de medicamentos de patente que, dijo, presentan incrementos excesivos.

“No se trata de poner un tope a los precios ni mucho menos, sino más bien hablar con las farmacéuticas y con los comercializadores, porque sí hay medicamentos con un exceso de costo, sobre todo los de patente”, explicó.

Sheinbaum destacó que su administración ha avanzado en el compromiso de garantizar el abasto gratuito de medicamentos en centros de salud y hospitales públicos. Señaló que cada vez más unidades médicas cuentan con los insumos necesarios para atender a la población sin costo. Sin embargo, reconoció que una parte importante de los pacientes continúa adquiriendo fármacos en farmacias privadas o en hospitales particulares, donde los precios pueden resultar elevados y afectar la economía familiar.

En ese contexto, consideró que la revisión de precios es un tema prioritario para proteger el bolsillo de la población y asegurar un acceso más equitativo a los tratamientos médicos.

La presidenta añadió que, además del diálogo con la industria, se analizará el fortalecimiento de la competencia en el sector farmacéutico, una tarea que corresponderá a la Comisión Nacional Antimonopolio, con el fin de evitar prácticas que limiten la libre concurrencia y propicien aumentos injustificados.

Finalmente, indicó que las dependencias involucradas continúan trabajando en el diseño de posibles acciones y que en su momento se dará a conocer qué medidas específicas podrían implementarse para lograr una reducción efectiva en los precios de los medicamentos.