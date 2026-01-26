Proyecto del Canal de Zaragoza permanece en pausa por trámite ambiental: Semar

Comparte esta Noticia

CHETUMAL.- El proyecto estratégico del Canal de Zaragoza, concebido para conectar la Bahía de Chetumal con el Mar Caribe sin depender de aguas territoriales de Belice, permanece detenido debido a la falta de la Manifestación de Impacto Ambiental (MIA), requisito indispensable para reiniciar las obras.

Así lo informó el comandante de la XI Zona Naval, Marco Antonio Muñoz Hernández, quien señaló que la Secretaría de Marina (Semar) cuenta con el personal y el equipo necesarios para retomar los trabajos, pero no puede avanzar mientras no se cuente con la autorización ambiental correspondiente.

El canal, ubicado a tres kilómetros de Xcalak, tiene una longitud de 1.23 kilómetros y una profundidad actual de cuatro metros. No obstante, para permitir el tránsito de embarcaciones de alto cabotaje y detonar el desarrollo turístico y comercial del sur de Quintana Roo, es necesario realizar un dragado que duplique su profundidad.

Muñoz Hernández subrayó que, en caso de autorizarse la obra, la Marina emplearía métodos de rotomartillo y percusión, descartando de manera categórica el uso de explosivos, con el objetivo de proteger la Barrera de Coral Mesoamericana, uno de los ecosistemas más frágiles de la región.

El Canal de Zaragoza es un proyecto con antecedentes históricos que datan de 1901, durante el gobierno de Porfirio Díaz; sin embargo, su consolidación ha avanzado de manera lenta. En la pasada administración estatal se destinaron 400 millones de pesos, con los que únicamente se logró un desazolve de tres metros, sin que se alcanzaran resultados estructurales relevantes.

Actualmente, la Semar es la instancia responsable de gestionar y emitir la MIA, la cual deberá garantizar que las obras se realicen sin poner en riesgo el equilibrio ecológico de la zona coralina. A ello se suma que aún no se ha definido el presupuesto que se asignaría para una nueva etapa del proyecto.

Pese a estas limitantes, la reactivación del Canal de Zaragoza continúa siendo una demanda histórica de los sectores productivos de Chetumal, que consideran esta vía marítima como una oportunidad estratégica para impulsar el desarrollo económico y fortalecer la soberanía marítima del sur de Quintana Roo.