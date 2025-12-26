Reparto de recursos con el Verde y el PT, el acuerdo más difícil en la ‘4T’: Ricardo Monreal

Comparte esta Noticia

CIUDAD DE MÉXICO.- El coordinador de la mayoría de Morena en la Cámara de Diputados, Ricardo Monreal, advirtió que el reparto del financiamiento público entre Morena, el Partido Verde Ecologista de México y el Partido del Trabajo será el punto más complicado de consensuar dentro de la coalición de la Cuarta Transformación en el marco de la reforma electoral.

Monreal anticipó que el debate será “muy álgido”, al señalar que el tema del financiamiento es el que más tensiones genera al interior de la alianza, incluso por encima de otros asuntos polémicos como la reducción de legisladores plurinominales. Explicó que algunos partidos aliados han crecido y se han fortalecido gracias a los recursos públicos, por lo que revisar este esquema representa una decisión compleja para ellos.

Indicó que, en las conversaciones preliminares entre las dirigencias de los tres partidos, se ha planteado la posibilidad de un reparto igualitario de los recursos, propuesta que resulta difícil de aceptar para los partidos mayoritarios, ya que implicaría una reducción significativa del financiamiento y limitarlo únicamente a los periodos electorales.

“Son ideas que están sobre la mesa, una lluvia de propuestas que todavía se están revisando y sobre las que no hay definiciones”, puntualizó.

En cuanto a la representación proporcional, Monreal afirmó que tanto él como la presidenta Claudia Sheinbaum coinciden en que no se puede eliminar la representación de las minorías. Subrayó que todas las fuerzas políticas con respaldo ciudadano deben mantener espacios de representación.

No obstante, señaló que la mandataria federal ha planteado la necesidad de buscar nuevos mecanismos para la asignación de plurinominales, de modo que no sean las dirigencias partidistas o las burocracias políticas quienes definan las listas, sino que se promuevan esquemas de mayor participación ciudadana, como listas sometidas a votación.