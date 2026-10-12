Confirman rabia en zorra gris que rasguñó a niña de un año en Cancún

Comparte esta Noticia

CANCÚN.- Autoridades sanitarias de Quintana Roo confirmaron que una zorra gris capturada en el estacionamiento de una tienda Bodega Aurrera, en Cancún, estaba infectada con el virus de la rabia, luego de que el ejemplar tuviera contacto con una niña de un año de edad, a quien provocó un rasguño en uno de sus dedos.

La Secretaría de Salud estatal informó que la menor recibió atención médica inmediata y vacunación preventiva contra la enfermedad, por lo que actualmente se encuentra en buen estado de salud.

El incidente ocurrió el pasado 3 de octubre en el estacionamiento del establecimiento comercial ubicado sobre la avenida Kabah, en la Supermanzana 248 del municipio de Benito Juárez, donde fue detectada la presencia del animal silvestre.

De acuerdo con la dependencia, la zorra gris tuvo contacto directo con la niña, quien sufrió una lesión superficial en uno de sus dedos. Ante el riesgo de exposición al virus, se activaron las medidas de atención médica correspondientes.

La menor fue valorada por personal sanitario y recibió la vacunación preventiva indicada para este tipo de situaciones, con el propósito de evitar el desarrollo de la enfermedad.

Como parte de las acciones de control, las autoridades procedieron a capturar al ejemplar mediante un operativo coordinado con el Instituto de Biodiversidad y Áreas Naturales Protegidas de Quintana Roo (IBANQROO).

Posteriormente, el animal fue trasladado al Centro de Control Animal, Asistencia y Zoonosis, donde se realizaron las valoraciones correspondientes para determinar las medidas sanitarias que debían aplicarse.

Debido a la necesidad de efectuar estudios especializados para identificar una posible infección, la zorra fue sometida a eutanasia y se tomaron muestras que fueron enviadas al Laboratorio Estatal de Salud Pública.

Los análisis confirmaron la presencia del virus de la rabia en el ejemplar, por lo que las autoridades sanitarias mantienen acciones de vigilancia epidemiológica y prevención para identificar a otras personas o animales que pudieran haber estado expuestos.

La confirmación del resultado permitió establecer que el incidente representó una exposición real al virus, aunque hasta el momento no se han reportado casos de rabia en seres humanos en Quintana Roo, según la información proporcionada por la Secretaría de Salud.

La dependencia precisó que la niña permanece en buenas condiciones de salud después de recibir atención médica y las medidas preventivas correspondientes.

No obstante, las autoridades hicieron un llamado a cualquier persona que haya tenido contacto físico con la zorra gris el pasado 3 de octubre para que solicite orientación médica y permita determinar si requiere algún tratamiento o seguimiento adicional.

La recomendación también está dirigida a los propietarios de mascotas que pudieran haber interactuado con el animal durante su presencia en el estacionamiento del establecimiento comercial.

La rabia es una enfermedad viral que afecta el sistema nervioso y puede transmitirse a través de la saliva de animales infectados, principalmente mediante mordeduras o cuando esta entra en contacto con heridas abiertas o mucosas.

Por esta razón, la atención médica oportuna después de una posible exposición resulta fundamental, incluso cuando las lesiones aparentan ser menores o no se presentan síntomas.

La Secretaría de Salud indicó que las personas que consideren haber estado expuestas pueden comunicarse al número de emergencias 911 o al teléfono 998 888 6640, disponible de lunes a viernes, de 8:00 a 16:00 horas.

También pueden acudir directamente a la unidad médica más cercana para recibir una valoración y determinar las medidas preventivas necesarias.

La confirmación del virus ocurre después de que la autoridad sanitaria difundiera un aviso para localizar a las personas que tuvieron contacto con la zorra gris, aproximadamente una semana después del incidente registrado el 3 de octubre.