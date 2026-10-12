Estefanía Mercado clausura el Segundo Encuentro Universitario y reconoce el talento de las juventudes de Playa del Carmen

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PLAYA DEL CARMEN.- La presidenta municipal Estefanía Mercado clausuró el Segundo Encuentro Universitario, organizado por el regidor y presidente de la Comisión de Educación, Cultura y Deporte, Saúl Barbosa, con el objetivo de promover el talento, la convivencia y la integración, fortalecer los lazos entre instituciones educativas y reconocer las habilidades de las nuevas generaciones.

Como invitado especial participó Eduardo Nájera, exbasquetbolista profesional y figura internacional de la NBA, quien compartió con las y los estudiantes parte de su trayectoria y los motivó a confiar en sus capacidades, perseverar en sus objetivos y aprovechar las oportunidades para alcanzar sus metas.

Nájera recordó que, cuando era joven y vivía en Chihuahua, tuvo la oportunidad de obtener una beca para estudiar en Estados Unidos, gracias a que alguien identificó su talento. A partir de esa experiencia, invitó a las juventudes a creer en sí mismas y a comprender que el éxito requiere disciplina, sacrificio y preparación constante.

“Quiero felicitarlos por todo el esfuerzo hasta este momento, pero el trabajo duro apenas comienza”, expresó Nájera, al exhortar a las y los universitarios a escuchar a sus profesores y reconocerlos como aliados fundamentales durante su formación académica.

Asimismo, destacó la importancia de la educación como una herramienta para abrir puertas y construir mejores oportunidades de vida, además de reconocer el respaldo de las familias en el desarrollo personal y profesional de sus hijas e hijos.

Por su parte, el regidor Saúl Barbosa agradeció a Estefanía Mercado por respaldar esta segunda edición y promover espacios en los que las juventudes de Playa del Carmen puedan desarrollar sus capacidades, compartir experiencias y fortalecer la convivencia universitaria.

Señaló que el encuentro trasciende la competencia deportiva al integrar actividades que permiten a las y los estudiantes demostrar sus habilidades, participar en expresiones artísticas y disfrutar de presentaciones musicales, fortaleciendo así la convivencia y el sentido de comunidad.

En el evento también estuvo presente José Gabriel Pérez Álvarez, director del Instituto Municipal de la Juventud, quien acompañó las actividades orientadas a fortalecer la participación y el desarrollo integral de las juventudes del municipio.