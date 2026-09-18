La gira de la “unidad”

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La última palabra

– Maribel Villegas, vetada 2027-2033; Rafael Marín se hace a un lado y abandona a los suyos. Gustavo Miranda ¿seguirá castigado adentro o afuera?

– Habrá más gobierno sin contrapeso, adicto a las unanimidades y al fast track.

Por Jorge A. Martínez Lugo

Comienza mal Eugenio Segura Vázquez al negar que Jorge Emilio y Mara Lezama hayan intervenido para que él sea el próximo gobernador. La explicación no era necesaria, aunque sí vale como una aceptación por negación. Es el origen. Ahora comenzará gira de “unidad”, en la que el diálogo no se le da a los verdes; no está en su ADN, pero veremos.

El morenismo tendrá que apechugar, no tienen de otra; Claudia terminó de consumar una entrega que AMLO comenzó desde antes a favor del poder verde.

Congelada quedó la oposición, creía que la imposición no se iba a consumar; hasta el momento está pasmada ante un escenario que, paradójicamente, le favorece o le debería favorecer. Decían que sea Gino para que se nos facilite. Y ahí está Gino-Jorge Emilio y están pasmados.

El triunfo de la élite política que encabeza Jorge Emilio González, a pesar que era una gran posibilidad, ni la oposición pensaba que la presidenta Claudia Sheinbaum se atrevería. ¡Y lo hizo! Para empezar, Chetumal será despedida como ciudad capital, así lo avizoran amplios sectores. En lo local, los verdes no establecen acuerdos, nunca lo han hecho y menos ahora; imponen hegemonía sin contrapeso ni equilibrios.

MARIBEL Y GUSTAVO ¿DAMNIFICADOS?

La primera damnificada sería Maribel Villegas, desactivada y vetada 2027-2033, se comenta entre cercanos; ni crea que habrá negociación, los verdes no negocian, ¡toman todo! El proceso avanza, en otros términos.

Otro damnificado sería Gustavo Miranda –aunque ya externo–, quien seguirá castigado por lo que hizo, aún como candidato del PRIAN el brazo del veto lo podría alcanzar. ¿Podrán los frentes opositores juntar cierta fuerza territorial? Incluyendo el frente formado en la zona maya liderado por Luis Carrillo, a ver que rumbo toma.

MC SIN CANDIDATO

Movimiento Ciudadano, el partido opositor mejor evaluado, carece de candidatura fuerte a la gubernatura, lo cual le restará fuerza aún en el municipio con mayor posibilidad, Othón P. Blanco. Lidia Rojas no tendría el respaldo de un candidato fuerte a la gubernatura y le hará falta. A menos que MC abandere a Gustavo Miranda, cosa difícil por su política de no alianzas; sin embargo, la moneda está en el aire para la alianza que construye el ex niño verde.

Rafael Marín abandona el escenario político y desampara a quienes lo apoyaron. Aparentemente se desdijo en otra declaración y que va “a seguir en la lucha”, frase ambigua entre quienes se la jugaron con él; igual que hace cinco años.

El costo político para la presidenta es nada, si vemos que Quintana Roo representa apenas el 1.5% de la votación nacional y Quintana Roo es el más morenista del país, ella misma con aprobación superior al 80%. Así que podía imponer a cualquiera y en este caso fue una ratificación del beso en la mano a Manuel Velasco. En lo local, la voluntad de una corriente morenista fue negada e ignorada; pero se disciplinarán, no les queda de otra.

En Quintana Roo, la gente va a votar por Morena el 6 de junio, aunque va a seguir gobernando el poder verde de 2027 a 2033. El tema será la congruencia, punto débil de la 4T en Quintana Roo y en otros estados.

“UNIDAD” O UNANIMIDAD

En Quintana Roo se gobernará sin contrapeso; más congreso sin parlamento; así comienza la gira de la “unidad” o de la “unanimidad”. Ni la federación será capaz de detener la voracidad económica y la exclusión política interna y externa. Habrá más gobierno sin equilibrios, adicto a las unanimidades y al fast track. Ojalá nos equivoquemos y nos tengamos que desdecir. Usted tiene la última palabra.