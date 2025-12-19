Congreso del Estado aprueba presupuesto 2026 por más de 53 mil mdp

Comparte esta Noticia

CHETUMAL.- En sesión extraordinaria, el Congreso de Quintana Roo aprobó por mayoría el Paquete Económico 2026, que asciende a 53 mil 981 millones de pesos, monto que representa 2 mil 532 millones menos de lo solicitado originalmente por la gobernadora Mara Lezama.

Previo a la votación en el pleno, diputados integrantes de la Comisión de Hacienda realizaron ajustes al proyecto enviado por el Poder Ejecutivo, modificando asignaciones a diversas dependencias antes de someterlo a consideración del resto de la Legislatura.

Aun con la reducción al planteamiento inicial, el Presupuesto de Egresos 2026 registra un incremento del 5% en comparación con el ejercicio fiscal 2025, cuando el gasto estatal fue de 51 mil 473 millones de pesos.

Legisladores destacaron que el presupuesto aprobado mantiene una tendencia de crecimiento, con un enfoque social y estratégico del gasto público, alineado con las prioridades de la actual administración estatal.

Distribución del gasto tras los ajustes

Con los cambios avalados, el Poder Ejecutivo ejercerá 34 mil 419 millones de pesos, lo que representa un aumento del 5%. El Poder Legislativo tendrá un crecimiento del 1%, mientras que el Poder Judicial incrementará su presupuesto en 5%, conforme a lo establecido en la Constitución local.

Los ayuntamientos recibirán un aumento del 5% en sus participaciones; los ramos generales crecerán 8% y la administración estatal en su conjunto tendrá un incremento del 3%. En contraste, los órganos autónomos registraron una reducción del 1%, principalmente por la desaparición del Instituto de Acceso a la Información y Protección de Datos Personales de Quintana Roo (IDAIPQROO).

Pese al recorte global, el presupuesto conserva incrementos en áreas consideradas prioritarias. Seguridad Ciudadana tendrá un aumento superior al 7%; Educación, de más del 21%, y Bienestar, de más del 14%. También destacan los aumentos para Protección Civil, el Instituto de Movilidad de Quintana Roo y los Proyectos Estratégicos, rubros vinculados a la atención de emergencias, crecimiento urbano e infraestructura para una entidad con alta actividad turística.

Fiscalía mantiene recursos

Uno de los ajustes más relevantes fue el correspondiente a la Fiscalía General del Estado. Aunque en el proyecto original se contemplaba una reducción, en comisiones se aprobó asignarle 26.6 millones de pesos adicionales, con lo que su presupuesto para 2026 quedará igual al ejercido en 2025, evitando cualquier recorte en materia de procuración de justicia.

Entre las dependencias que sí enfrentaron reducciones destacan Obras Públicas, con una disminución cercana al 79%; Turismo, con un recorte del 17%, y los Servicios Estatales de Salud, con una baja del 7%. En el caso del sector turístico, la disminución se relaciona con el ajuste al Derecho de Visitantes Extranjeros (Visitax).

Con la aprobación del Presupuesto de Egresos 2026, el Congreso cerró el proceso legislativo con un paquete financiero que, aunque menor al solicitado por el Ejecutivo, mantiene crecimiento respecto al año anterior y prioriza áreas clave para la estabilidad y el desarrollo del estado.

Rubros con aumento presupuestal:

• Poder Ejecutivo: $34,419,217,773

• Poder Legislativo: $768,858,982

• Poder Judicial: $1,079,635,848

• Municipios del Estado: $8,721,111,414

• Sefiplan: $2,233,520,411

• Desarrollo Urbano Sustentable: $182,506,506

• Educación: $879,290,326

• Salud: $861,431,561

• Bienestar: $1,706,802,468

• Seguridad Ciudadana: $4,260,500,000

• Secretaria de las Mujeres: $893,136,996

• Protección Civil: $100,225,948

• Servicios Educativos de Quintana Roo: $9,188,966,287

• Consejo de Promoción Turística de Quintana Roo:$789,186,285

• Instituto de Movilidad de Quintana Roo: $ 330,149,829

• Secretaría de la Cultura y las Artes: $188,595,656

• Instituto Electoral de Quintana Roo: $219,663,150

• Comité de Búsqueda de Personas Desaparecidas:$15,305,642

• Proyectos Estratégicos de Quintana Roo: $72,720,000

• Instituto de Infraestructura Física de Quintana Roo:$234,584,783

Rubros con reducción presupuestal

• Obras Públicas: $225,821,936

• Turismo: $183,887,830

• Servicios Estatales de Salud: $3,406,429,620

• Órganos autónomos: $2,214,570,877

Rubros que mantienen su presupuesto

• Fiscalía General del Estado: $1,701,996,688