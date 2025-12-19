Gobierno de Playa del Carmen impulsa acciones integrales de salud y nutrición

Comparte esta Noticia

PLAYA DEL CARMEN.- Como parte de las políticas públicas orientadas al bienestar social, el gobierno municipal encabezado por Estefanía Mercado, llevó a cabo la Tercera Sesión Ordinaria del Consejo para el Fomento a la Nutrición, Combate del Sobrepeso, Obesidad, Trastornos Alimentarios y Prevención de Enfermedades como la Diabetes, con el objetivo de dar seguimiento a las estrategias municipales en materia de salud preventiva.

La sesión estuvo presidida por Jesús Rodríguez, director del Sistema DIF municipal, en representación de la presidenta municipal Estefanía Mercado, así como por José Antonio Uribe Trujillo, secretario de Salud Municipal y secretario técnico del Consejo.

El encuentro se realizó en el Salón Leona Vicario del Palacio Municipal Nuevo, con la participación de integrantes del Cabildo, titulares de dependencias municipales y representantes del sector salud, quienes revisaron los avances obtenidos durante 2025 y establecieron acuerdos para fortalecer las acciones de prevención en 2026.

Durante la sesión se presentaron los informes de las instituciones de salud que integran el Consejo, en cumplimiento de la Ley de Fomento a la Nutrición y el Combate al Sobrepeso, la Obesidad y los Trastornos de la Conducta Alimentaria del Estado de Quintana Roo a cargo de Alexandra Cárdenas, subdirectora de Salud Física y Mental.

La titular informó que durante el periodo evaluado se brindaron un total de 2,218 atenciones nutricionales, siendo el sobrepeso y la obesidad las principales condiciones de morbilidad detectadas.

Asimismo, destacó que el programa Control del Niño Sano registró un avance significativo al integrar a 69 niñas y niños en seguimiento regular de peso.

En este rubro, se impartieron 141 pláticas y talleres, beneficiando a 3,525 personas, como parte de la estrategia “Nutrición para Todos” y del programa “Mi Lonchera Poderosa”.

De manera paralela, se continúa fortaleciendo el bienestar de las personas adultas mayores a través del Club de Crónicos, así como la estrategia “Niñez Libre de Azúcar”, especialmente relevante durante la temporada decembrina.

Además, mediante brigadas de asistencia social, se otorgaron 2,578 atenciones, ampliando el alcance de los servicios de salud preventiva.

Finalmente, dijo, se implementó el reto “21 Somos Playa, Somos Salud” en distintas dependencias del Ayuntamiento. En este contexto, la Secretaría de Salud fue certificada como Entorno Saludable por la Secretaría Estatal de Salud.

Durante la sesión se realizó la toma de protesta de Gabriel Pérez, director del Instituto de la Juventud, como nuevo integrante del Consejo y se aprobó el Calendario de Sesiones 2026, garantizando la continuidad del trabajo coordinado entre dependencias municipales y el sector salud.

Con estas acciones, el Gobierno de Playa del Carmen refrenda su compromiso con la prosperidad para todos, impulsando políticas públicas que promuevan estilos de vida saludables y contribuyan al bienestar de más de 333 mil habitantes del municipio.