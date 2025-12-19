Monreal exige reglas en Morena para evitar rupturas rumbo a 2027

Comparte esta Noticia

CIUDAD DE MÉXICO.- El coordinador de Morena en la Cámara de Diputados, Ricardo Monreal, hizo un llamado a su partido para establecer reglas claras y consensuadas en la selección de candidaturas a las gubernaturas, a fin de evitar rupturas internas o posibles escisiones dentro de la coalición oficialista.

En entrevista con medios de comunicación, el legislador advirtió que la competencia entre aspirantes de Morena, el Partido Verde Ecologista de México (PVEM) y el Partido del Trabajo (PT) será particularmente cerrada en estados como Quintana Roo, San Luis Potosí, Zacatecas, Guerrero y Querétaro, rumbo a las elecciones de 2027.

Monreal subrayó que, sin lineamientos definidos, el proceso interno podría derivar en “problemas serios de deserciones anticipadas o de brusquedad”, lo que pondría en riesgo la cohesión del movimiento y la estabilidad de la alianza gobernante.

Al ser cuestionado sobre el riesgo de una fractura interna, el coordinador parlamentario sostuvo que esta puede evitarse si se antepone la unidad del movimiento a los intereses individuales. “Tenemos que poner por delante la unidad y, sobre todo, el movimiento. No debemos hacer caso a ambiciones personales”, afirmó.

Asimismo, planteó la necesidad de contar con reglas claras de participación política, que garanticen procesos transparentes y eviten la influencia del dinero, el tráfico de influencias o prácticas ilícitas en la definición de candidaturas.

Monreal atribuyó la creciente disputa interna a la fortaleza política que ha alcanzado Morena, al señalar que militantes y actores de otras fuerzas políticas ven en el partido una vía para acceder a cargos de representación popular o espacios en la administración pública.

“Si no somos cuidadosos en la selección de candidatos, vamos a tener problemas serios”, advirtió.