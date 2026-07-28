Conmemora Mara Lezama el 33 aniversario de la creación del municipio de Playa del Carmen

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PLAYA DEL CARMEN.- En el marco del 33 aniversario de la creación del municipio de Playa del Carmen, la gobernadora Mara Lezama Espinosa destacó la importancia histórica de esta fecha, al recordar que el 28 de julio de 1993 entró en vigor el decreto que dio origen a esta demarcación, marcando un momento decisivo para el desarrollo político, económico y social de Quintana Roo.

La gobernadora señaló que, a partir de su constitución como municipio, Playa del Carmen dejó de ser únicamente una ciudad con un importante potencial de crecimiento para consolidarse como una institución con identidad propia, responsabilidades públicas y capacidad para convertirse en uno de los municipios más relevantes del país.

Mara Lezama resaltó que la historia de Playa del Carmen refleja el espíritu de Quintana Roo, al ser una tierra que ha crecido con la aportación de personas provenientes de distintas regiones de México y del extranjero, integrando esa diversidad en una identidad caracterizada por su dinamismo, vocación de servicio, riqueza cultural y sentido de comunidad.

“Los municipios son la base de nuestra vida democrática. Es donde el gobierno escucha primero, donde las políticas públicas encuentran rostro y nombre, y donde la ciudadanía participa de manera directa en la construcción del bien común”, expresó la titular del Ejecutivo.

En este contexto, Mara Lezama reconoció a quienes impulsaron la creación del municipio hace más de tres décadas, así como a las personas que han contribuido a su desarrollo desde el servicio público, la iniciativa privada, la academia, la cultura y la sociedad civil.

Hizo un reconocimiento especial a las y los habitantes de Playa del Carmen, al señalar que son ellos quienes, con su trabajo cotidiano, fortalecen la identidad, el prestigio y el crecimiento del municipio, al tiempo que convocó a continuar construyendo una sociedad fuerte, moderna y con profundo sentido humano para beneficio de las presentes y futuras generaciones.