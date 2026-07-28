Formaliza Semarnat Polo de Desarrollo en Puerto Morelos para procesar el sargazo

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PUERTO MORELOS.- La Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales (Semarnat) formalizó la creación del Polo de Desarrollo de Economía Circular para el Bienestar (Podecibi) en Puerto Morelos, un proyecto que buscará aprovechar el sargazo, los plásticos y los residuos de la construcción para convertirlos en materias primas y productos con valor comercial.

El acuerdo, publicado este lunes, establece que el complejo se desarrollará en un predio de 39.90 hectáreas propiedad de la Agencia de Proyectos Estratégicos del Estado de Quintana Roo (Agepro).

La iniciativa forma parte de la estrategia del gobierno federal para fortalecer las acciones de atención al recale de sargazo en Quintana Roo, donde durante 2026 se han acumulado 90 mil toneladas de esta macroalga en 68 de las 140 playas monitoreadas en la entidad.

Para incentivar la llegada de inversiones, el proyecto contará con beneficios fiscales y apoyo federal previstos en el decreto publicado el 4 de julio de 2025.

Predio cumple con criterios ambientales

El terreno seleccionado se localiza al poniente de Puerto Morelos, dentro del corredor logístico Cancún–Puerto Morelos–Playa del Carmen, con acceso a infraestructura carretera, ferroviaria, aeroportuaria y portuaria, además de su cercanía con los principales centros urbanos de la región.

De acuerdo con la evaluación realizada, el predio no invade total ni parcialmente áreas naturales protegidas de carácter federal, estatal o municipal, ni coincide con zonas sujetas a esquemas especiales de conservación ambiental.

Asimismo, no presenta superposición con sitios Ramsar, reservas de la biosfera, corredores biológicos, áreas comunitarias de conservación ni con cuerpos de agua superficiales, humedales o zonas federales administradas por la Comisión Nacional del Agua.

No obstante, el estudio señala que el terreno está clasificado como forestal de producción (categoría IIA) y que una parte se ubica dentro del Área de Importancia para la Conservación de las Aves (AICA) Corredor Central Vallarta-Punta Laguna, por lo que cualquier autorización ambiental deberá contemplar medidas de prevención y mitigación conforme a la legislación vigente.

También se indica que el predio se encuentra sobre el Acuífero 3105 Península de Yucatán, parcialmente sujeto a decretos de veda, presenta susceptibilidad a inundaciones y se localiza a aproximadamente 2.4 kilómetros de un acueducto que abastece de agua potable a Puerto Morelos, por lo que deberán aplicarse las disposiciones correspondientes en materia ambiental e hídrica.

Cuenta con respaldo de comunidades

La Semarnat informó que el proyecto cuenta con la autorización de la asamblea de ejidatarios de Puerto Morelos para la construcción y mantenimiento del camino de acceso a la reserva territorial del ejido.

Además, la comunidad indígena de Central Vallarta manifestó su conformidad con la ejecución del Podecibi al considerar que no afecta sus tierras, organización comunitaria ni derechos colectivos, limitándose únicamente al establecimiento de un paso de servidumbre y un camino de acceso.

Incentivos para empresas

Las empresas que se instalen en este Polo de Desarrollo de Economía Circular podrán acceder a deducciones fiscales del 100 por ciento en activos fijos, deducciones adicionales por capacitación de personal y diversas facilidades administrativas para proyectos vinculados con el reciclaje y la producción sustentable.