Estefanía Mercado lanza el programa “Parquemanía” para la construcción y rehabilitación de 179 parques

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PLAYA DEL CARMEN.- La presidenta municipal Estefanía Mercado puso en marcha el programa “Parquemanía”, una estrategia integral para la construcción y rehabilitación de 179 parques en colonias y fraccionamientos de Playa del Carmen, con el objetivo de recuperar los espacios públicos, fortalecer la convivencia comunitaria y brindar a las familias entornos seguros, dignos e incluyentes.

El arranque de este programa se realiza en el fraccionamiento Villamar I, donde la edil supervisó el inicio de los trabajos del nuevo parque que se construye sobre un predio ubicado en la avenida Misión del Carmen con bulevar Misión Villamar. En esta obra se invertirán 2.4 millones de pesos, provenientes del Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social Municipal (FAISMUN).

Durante el recorrido, en el que estuvo acompañada por la secretaria de Infraestructura y Obras Públicas, Dorys Aké Sierra, la presidenta municipal destacó que “Parquemanía” representa una de las acciones más importantes de su administración para fortalecer el tejido social mediante espacios públicos funcionales y de calidad.

“Vamos a dar prioridad a nuestras colonias con más infraestructura y obra pública. En ese compromiso se enmarca la construcción y rehabilitación de 179 parques que coordinaremos con distintas áreas del Ayuntamiento. Es un proyecto integral para fortalecer la convivencia familiar y devolverle vida a nuestros espacios públicos”, expresó.

El nuevo parque de Villamar I contará con área de patinaje, parque para mascotas, paradero, juegos infantiles, bancas y senderos peatonales, ofreciendo un espacio diseñado para el esparcimiento, la activación física y la convivencia de personas de todas las edades.

Como parte de la visión de desarrollo urbano sostenible que impulsa el gobierno municipal, durante el diseño y la ejecución de la obra se privilegiará la conservación del arbolado existente, preservando los beneficios ambientales que brinda a la comunidad y contribuyendo a una ciudad más resiliente y con mejor calidad de vida.

La Presidenta Municipal reiteró que su administración continuará impulsando obras que respondan a las necesidades de la ciudadanía y que permitan recuperar los espacios públicos como verdaderos puntos de encuentro para las familias playenses.

Con el programa “Parquemanía”, el gobierno de Playa del Carmen refrenda su compromiso de seguir transformando la infraestructura urbana y acercando obras que generen bienestar, inclusión y una mejor calidad de vida para miles de familias en todo el municipio.