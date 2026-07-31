Conmemora Mara Lezama el Día Mundial del Bordado y reconoce a más de 4 mil 790 artesanas y artesanos mayas

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TIHOSUCO.- Al conmemorarse el Día Mundial del Bordado, la gobernadora Mara Lezama Espinosa destacó la importancia del bordado maya como una de las expresiones más representativas del patrimonio cultural vivo de Quintana Roo y señaló su convicción y compromiso por preservar esta tradición mediante apoyos dirigidos a las y los artesanos del estado.

“En este gobierno humanista con corazón feminista hemos respaldado a más de 4 mil 790 bordadores y bordadoras, porque proteger los saberes ancestrales también significa generar bienestar para quienes los mantienen vivos”, expresó la Gobernadora desde la comunidad de Tihosuco, en el municipio de Felipe Carrillo Puerto.

Mara Lezama resaltó que cada pieza bordada representa una historia y refleja la memoria, la cosmovisión y la identidad del pueblo maya, legado que continúa preservándose gracias al trabajo de artesanas y artesanos de comunidades como Tihosuco, Chanchen Primero, Dziuché, entre muchas otras de la Zona Maya.

“Cada puntada cuenta una historia. Las manos de nuestras artesanas y artesanos preservan un legado que ha pasado de generación en generación y que hoy sigue dando orgullo a Quintana Roo” añadió la Gobernadora.

Como parte de las acciones para fortalecer el sector artesanal, señaló que el Gobierno del Estado ha impulsado nuevos espacios de comercialización, entre ellos la tienda Fonart ubicada en el Parque del Jaguar, en Tulum, así como la Tienda Artesanal Caribe Mexicano, instalada en el Fuerte de San Felipe, en Bacalar.

Además, destacó la creación de la Comisión de Fomento Artesanal y Saberes Ancestrales, el fortalecimiento de los apoyos destinados a las culturas municipales y comunitarias, así como la promoción de una Ley para el Fomento, Protección y Desarrollo Artesanal, orientada a preservar estas expresiones culturales y mejorar las condiciones de quienes las elaboran.

La gobernadora subrayó que proteger el trabajo de las y los artesanos significa también conservar la historia, fortalecer la economía de las comunidades y mantener viva la identidad cultural que distingue a Quintana Roo a nivel nacional e internacional.

Desde Tihosuco, una comunidad emblemática de la memoria y la resistencia del pueblo maya, Mara Lezama reiteró el compromiso de continuar impulsando políticas públicas para preservar este patrimonio cultural en beneficio de las presentes y futuras generaciones, al tiempo que felicitó a las bordadoras y bordadores quintanarroenses por su contribución a la riqueza cultural del estado.