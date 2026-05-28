Mara Lezama alerta por calor extremo y fraudes digitales en Quintana Roo

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CANCÚN.- Durante la transmisión de su programa “La Voz del Pueblo”, la gobernadora Mara Lezama Espinosa llamó a la población a extremar precauciones ante las altas temperaturas que se registran en Quintana Roo, además de confirmar la vigencia del subsidio de verano de la Comisión Federal de Electricidad (CFE) y alertar sobre fraudes digitales que afectan a la ciudadanía.

La titular del Ejecutivo recomendó evitar la exposición prolongada al sol entre las 11:00 de la mañana y las 4:00 de la tarde, mantenerse hidratados, usar protector solar y no dejar a menores de edad ni mascotas dentro de vehículos cerrados.

Asimismo, pidió estar atentos a síntomas relacionados con golpes de calor, como mareos, dolor de cabeza, temperatura corporal elevada, aceleración del ritmo cardíaco y deshidratación, por lo que exhortó a acudir a una unidad médica o llamar al 911 en caso de emergencia.

En otro tema, Mara Lezama desmintió versiones difundidas en redes sociales sobre una supuesta cancelación del subsidio de verano de la CFE y aseguró que el apoyo permanece vigente desde el 1 de abril y concluirá el próximo 31 de octubre.

Explicó que este subsidio se aplica de manera automática a usuarios domésticos y permite reducir el costo del consumo eléctrico durante la temporada de calor, por lo que pidió a la población no dejarse engañar por información falsa.

Durante el programa, la Gobernadora también destacó los resultados obtenidos por atletas quintanarroenses en las Olimpiadas Nacionales, donde la delegación estatal ha conseguido medallas en disciplinas como vela, boxeo, judo, atletismo, taekwondo y handball.

Además, resaltó el éxito de eventos deportivos internacionales realizados en Quintana Roo, como el Rodeo de Lanchas Mexicanas en Cozumel y el cruce de aguas abiertas Cancún–Isla Mujeres, considerado entre los 10 más importantes del mundo.

En este contexto, anunció que la vigésima edición del Festival de Aguas Abiertas se llevará a cabo en Bacalar del 19 al 21 de junio, e invitó a atletas y visitantes a participar en esta competencia deportiva.

Por otra parte, la mandataria estatal emitió una alerta ante el incremento de fraudes digitales y robo de identidad mediante mensajes falsos enviados por WhatsApp, correos electrónicos y redes sociales.

Detalló que los delincuentes utilizan supuestas multas vehiculares, fotomultas inexistentes y falsos apoyos sociales para engañar a las personas y obtener datos bancarios o información personal.

También advirtió sobre mensajes dirigidos a adultos mayores relacionados con presuntas pensiones vinculadas al CURP, los cuales contienen enlaces fraudulentos para robar identidades.

Finalmente, Mara Lezama reiteró que el gobierno estatal no realiza cobros ni trámites oficiales mediante enlaces enviados por mensajes privados y exhortó a denunciar cualquier intento de fraude ante la Policía Cibernética o el 911.