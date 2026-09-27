Constata Mara Lezama avance de distribuidor vial Kukulcán; registra 70% de avance

Comparte esta Noticia

CANCÚN.- El distribuidor vial Kukulcán, infraestructura estratégica para mejorar la movilidad en la zona hotelera de Cancún y su conexión con el puente Nichupté, registra aproximadamente 70 por ciento de avance y se prevé que quede concluido a finales de este año, informó la gobernadora Mara Lezama Espinosa durante una visita de supervisión a los trabajos.

La Gobernadora destacó que la obra forma parte de las acciones de infraestructura gestionadas ante el Gobierno Federal, encabezado por la Presidenta Claudia Sheinbaum Pardo, con el objetivo de garantizar mayor fluidez vehicular tanto en el bulevar Kukulcán como en el puente Nichupté.

El distribuidor vial representa una inversión superior a los 500 millones de pesos y contempla una longitud de 1.92 kilómetros. Actualmente se desarrollan trabajos de cimentación, columnas, pilas, zapatas, vigas y losas, mientras que la estructura comienza a hacerse visible en los tramos que conectarán hacia el centro de la ciudad y hacia el puente Nichupté.

Mara Lezama explicó que una parte importante de los trabajos corresponde a infraestructura subterránea, incluyendo drenaje hidráulico y redes de agua potable, lo que ha requerido mayores tiempos de ejecución debido a la complejidad de las obras.

Señaló que el proyecto inició en abril y que, de mantenerse las condiciones previstas, podría estar terminado en diciembre. Sin embargo, precisó que las lluvias podrían llevar la conclusión hasta enero de 2027.

La Gobernadora subrayó que el distribuidor vial Kukulcán, junto con el puente Nichupté, representa infraestructura que tendrá un impacto permanente en la movilidad y en la calidad de vida de habitantes de Benito Juárez, así como de quienes visitan Cancún.

Añadió que estas obras forman parte de las acciones encaminadas a reducir brechas de desigualdad mediante infraestructura que, más allá de convertirse eventualmente en parte cotidiana del paisaje urbano, dejará como principal resultado mejores condiciones de movilidad para la población.