Policía Municipal de Playa del Carmen asume mando del Operativo Blindaje en la Quinta Avenida

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PLAYA DEL CARMEN.- La Policía Municipal de Playa del Carmen asumió la conducción operativa del Blindaje de la Quinta Avenida, estrategia de seguridad en la que participan corporaciones de los tres órdenes de gobierno para mantener la vigilancia en uno de los principales corredores turísticos de la ciudad.

El relevo del mando se formalizó durante una reunión en la que participaron el secretario de Seguridad Ciudadana Municipal, Carlos Alberto Montesinos García, y el secretario de Seguridad Ciudadana de Quintana Roo, Julio César Gómez Torres, además de representantes de instituciones federales y estatales.

Con este cambio, la corporación municipal quedará al frente de la coordinación de las acciones operativas desplegadas en la Quinta Avenida, mientras continuará la participación conjunta de las diferentes fuerzas de seguridad.

Montesinos García señaló que asumir la conducción permitirá organizar desde el municipio las labores de vigilancia y mantener presencia policial en esta zona de alta concentración turística y comercial.

En el operativo participan elementos de la Secretaría de la Defensa Nacional, Guardia Nacional, Secretaría de Marina, Secretaría de Seguridad Ciudadana de Quintana Roo y Policía Municipal de Playa del Carmen.

Tras formalizarse el relevo, el subsecretario de Seguridad Ciudadana Municipal, Jorge Alexis Zuart Córdova, realizó un recorrido por la zona turística para supervisar las acciones desplegadas y revisar la operación coordinada de las corporaciones participantes.

La estrategia mantendrá la intervención de autoridades municipales, estatales y federales, mientras que la Policía Municipal tendrá ahora la responsabilidad de encabezar la conducción operativa en la Quinta Avenida.

En la reunión también participaron el coronel Guillermo Robles Lazcano, comandante del 64 Batallón de Infantería; el teniente de navío Daniel Gerard Vázquez de Mercado, representante de la Secretaría de Marina, y Karen Alejandra Román Flores, secretaria técnica de la Coordinación Regional para la Construcción de Paz y Seguridad.

Por parte de la Secretaría de Seguridad Ciudadana de Quintana Roo asistió Juan Manuel Muñoz, en representación de Genaro Cano Góngora, titular de la base de la dependencia estatal en Playa del Carmen, además de mandos de la Guardia Nacional y de la Policía Municipal.

El cambio de estafeta modifica la conducción del operativo, pero mantiene el esquema de coordinación entre las distintas instituciones que participan en las tareas de seguridad y vigilancia de la Quinta Avenida.