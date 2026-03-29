Sheinbaum defiende nombre del Golfo de México tras dichos de Trump

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CIUDAD DE MÉXICO.- La presidenta de México, Claudia Sheinbaum, rechazó el uso del término “Golfo de América” promovido por el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, y reiteró que el nombre correcto es Golfo de México.

Durante una gira por Zacatecas, la mandataria subrayó que México no busca confrontación con Estados Unidos, pero dejó claro que no comparte ese cambio de denominación.

“Somos socios, queremos buena relación, pero el Golfo se llama Golfo de México”, expresó, incluso al preguntar al público presente, que respondió al unísono reafirmando el nombre tradicional.

Las declaraciones surgen luego de que Trump retomara el tema en un evento con inversionistas en Miami, donde volvió a referirse al cuerpo de agua como “Golfo de América” y comparó el caso con un hipotético cambio de nombre al estrecho de Ormuz.

El exmandatario estadounidense también aseguró que sostuvo una llamada con Sheinbaum sobre este tema, en la que —según su versión— la presidenta mexicana habría expresado inconformidad, aunque finalmente aceptó la denominación.

Ante ello, Sheinbaum reafirmó su postura al insistir en el uso histórico y reconocido internacionalmente del nombre Golfo de México, marcando distancia frente a la narrativa planteada por Trump.