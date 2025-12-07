Cooperación y buen ánimo marcaron encuentro de líderes de Norteamérica

Comparte esta Noticia

CIUDAD DE MÉXICO.- El pasado viernes 5 de diciembre, la presidenta Claudia Sheinbaum participó en una reunión trilateral con el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, y el primer ministro de Canadá, Mark Carney, tras el sorteo de la Copa Mundial de Futbol 2026 realizado en Washington. El encuentro, de aproximadamente una hora, fue descrito por los tres gobiernos como cordial y productivo.

De acuerdo con la mandataria, la conversación se centró en la oportunidad económica y de cooperación regional que representa el Mundial de 2026, así como en la intención compartida de impulsar el comercio entre los tres países. La mandataria destacó que existe una “muy buena relación” con sus contrapartes y que se acordó mantener el trabajo técnico entre equipos de los tres gobiernos.

Claudia Sheinbaum aclaró ante la prensa que no se discutió la revisión del T-MEC, ni se presentaron peticiones específicas por parte de Trump. No obstante, la oficina del primer ministro Carney informó posteriormente que los mandatarios acordaron seguir colaborando dentro del marco del CUSMA, el acrónimo canadiense del T-MEC.

La presidenta mexicana también confirmó que Trump la invitó a una nueva reunión en Washington, cuya fecha será definida próximamente. Este encuentro presencial se suma a una serie de diez conversaciones telefónicas previas entre ambos mandatarios, en las que han abordado temas como aranceles, migración y cooperación en materia de seguridad.

Tras la reunión trilateral, Sheinbaum sostuvo un encuentro con mexicanos residentes en Estados Unidos en el Instituto Cultural de México. Ahí reiteró que instruyó a los consulados a convertirse en espacios de acompañamiento y defensa, no sólo para trámites, sino para atender las problemáticas derivadas de las políticas migratorias actuales.