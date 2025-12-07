Inicia la Navidad Mágica en Playa del Carmen

Comparte esta Noticia

PLAYA DEL CARMEN.- Con el encendido del árbol navideño, la presentación de una cartelera cultural y artística, y ante una multitudinaria concurrencia en la Plaza 28 de Julio, la presidenta municipal Estefanía Mercado inauguró la “Navidad Mágica 2025”, tradicional festival decembrino que atrae a miles de familias.

En un ambiente lleno de música, luces y espíritu familiar, la munícipe destacó la importancia de la unidad y la esperanza durante estas fechas. “La Navidad nos recuerda que la fortaleza de un pueblo está en sus familias; que esta luz acompañe sus hogares y sus sueños”.

Resaltó la participación, en esta celebración, de más de 500 artistas, espectáculos de princesas, shows temáticos, conciertos, danza y presentaciones de talentos locales, además de áreas gastronómicas y espacios fotográficos, así como la apertura de la pista de hielo a partir del 12 de diciembre.

Recordó también que, como cada año, Puerto Aventuras tendrá su propio encendido de árbol navideño.

Para garantizar la seguridad, la presidenta municipal informó que se desplegó un operativo especial de vigilancia 24/7 con la participación de la Secretaría de Seguridad Ciudadana, en colaboración con las fuerzas federales y estatales.

Estefanía Mercado invitó a no perderse el tradicional Desfile de la Quinta Avenida, uno de los eventos más esperados por residentes y visitantes, y adelantó que el municipio se prepara para ofrecer un Año Nuevo espectacular, con DJs y actividades para todas las edades.

El anfiteatro de la Plaza 28 de Julio será la sede de 81 presentaciones musicales, teatrales y espectáculos para niños, niñas y adolescentes.

Del 5 al 7 de diciembre, las familias playenses podrán disfrutar de las Orquestas Sinfónica Infantil y Juvenil de Playa del Carmen y Típica, el Coro de la Ciudad y el show de Disney. Del 11 al 14 tocará el turno a los ganadores del concurso “Sonrisas al mundo”, la obra musical “Navigajas”y los alumnos de los talleres del IMCAP.

Del 18 al 21 de diciembre, los asistentes a la Plaza 28 de Julio tendrán grandes momentos con las “Suites del Cascanueces” del Ballet “Coppelia” y el grupo musical “Sac-Bé”, mientras que el fin de semana del 26 al 28 del último mes del año, habrá el show de Yohanka “La diosa de la cumbia”, “Sweet duet” y el violinista Gio Macías entre otros.