Sheinbaum anuncia decreto para obligar a redes sociales eliminar contenidos de violencia, abuso sexual y suicidio

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CIUDAD DE MÉXICO.- El Gobierno de México presentó un proyecto de decreto que obligará a las plataformas digitales a retirar contenidos que representen riesgos para niñas, niños y adolescentes, particularmente aquellos relacionados con violencia, discursos de odio, extremismo, explotación sexual, suicidio, autolesiones y trastornos alimenticios.

La presidenta Claudia Sheinbaum Pardo informó que la medida busca garantizar entornos digitales más seguros para los menores de edad y establecer mecanismos de colaboración entre las empresas tecnológicas y las autoridades federales para detectar y atender la difusión de materiales considerados peligrosos.

De acuerdo con la propuesta, las plataformas deberán retirar los contenidos que inciten a la violencia o promuevan discursos de odio y extremismo violento, así como aquellos relacionados con abuso, explotación o violencia sexual.

También estarán contemplados los materiales que fomenten el suicidio, las autolesiones deliberadas y los trastornos de la conducta alimentaria, entre otras manifestaciones que puedan representar riesgos para la integridad física y emocional de los menores.

Sheinbaum explicó que, además de retirar estos contenidos, las empresas deberán reportar su detección a la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC) y a la Guardia Nacional, con el propósito de fortalecer la coordinación institucional frente a este tipo de situaciones.

La mandataria subrayó que las disposiciones tendrán carácter obligatorio, aunque aclaró que, por el momento, el proyecto no contempla sanciones específicas para las compañías que incumplan con las medidas.

Argumentó que la protección de la niñez frente a la difusión de abusos sexuales y contenidos violentos constituye un objetivo sobre el cual debería existir coincidencia entre las autoridades y las empresas responsables de las plataformas digitales.

No obstante, señaló que el Gobierno federal considera necesario establecer obligaciones expresas para garantizar que las medidas de seguridad no dependan únicamente de las políticas internas de cada compañía.

La presidenta anunció que el decreto se publicará la próxima semana, previsiblemente entre martes y miércoles, después de un periodo de diálogo con representantes de las empresas tecnológicas para revisar sus alcances y mecanismos de aplicación.

Explicó que la intención es aprovechar los días previos a su publicación para intercambiar planteamientos con las plataformas y precisar los procedimientos mediante los cuales deberán retirar los contenidos identificados y comunicar los casos a las autoridades.

Sin embargo, enfatizó que estas conversaciones no modificarán el carácter obligatorio de las disposiciones, debido a que el Gobierno federal considera indispensable avanzar en la protección de niñas, niños y adolescentes dentro de los espacios digitales.

Sheinbaum relacionó la elaboración del decreto con un compromiso que asumió ante la sociedad después del ataque ocurrido en una escuela de Coahuila, acontecimiento que motivó la revisión de medidas orientadas a prevenir la exposición de menores a contenidos violentos.

Indicó que, desde entonces, se han desarrollado reuniones de trabajo con especialistas y representantes de distintas dependencias federales para definir los alcances de la propuesta.

En esas mesas participaron integrantes del gabinete de seguridad, así como autoridades de las secretarías de Educación Pública y de Salud, con el objetivo de incorporar distintas perspectivas sobre los riesgos que enfrentan los menores en internet.

Por su parte, José Antonio Peña Merino, titular de la Agencia de Transformación Digital, explicó que numerosas plataformas ya cuentan con herramientas y políticas para identificar y retirar materiales relacionados con violencia, abuso sexual y otras conductas perjudiciales.

Precisó que el propósito del decreto no consiste en crear desde cero todos los mecanismos de protección, sino en fortalecer los existentes, mejorar su funcionamiento y agilizar los procedimientos para informar a las instituciones de seguridad cuando se detecten contenidos de esta naturaleza.

De esta manera, la propuesta pretende establecer una relación más directa entre los sistemas de moderación de las empresas tecnológicas y las autoridades encargadas de atender los riesgos identificados.

El funcionario señaló que será necesario afinar las políticas de actuación para que la detección de materiales violentos o de abuso sexual pueda traducirse en respuestas más oportunas y en una comunicación eficaz con las dependencias federales.

Sheinbaum adelantó que, de manera paralela a la publicación del decreto, se integrará un grupo de trabajo encargado de analizar si las medidas administrativas serán suficientes o si resultará necesario impulsar modificaciones al marco legal.

Este equipo evaluará la posibilidad de elaborar reformas legislativas que permitan ampliar las disposiciones de protección para menores de edad en los entornos digitales.

Por ahora, la propuesta se encuentra en una etapa previa a su publicación, durante la cual el Gobierno federal mantendrá conversaciones con las compañías involucradas para precisar los procedimientos de cumplimiento.