Cuba agradece a Sheinbaum y reconoce solidaridad de México ante crisis energética

LA HABANA.- El presidente de Cuba, Miguel Díaz-Canel, agradeció la ayuda humanitaria enviada por México en medio de la crisis energética y el desabasto que enfrenta la isla, situación que —según el gobierno cubano— se ha agravado tras las medidas adoptadas por el presidente de Estados Unidos, Donald Trump.

A través de sus redes sociales, el mandatario cubano dirigió un mensaje a la presidenta mexicana, Claudia Sheinbaum: “Gracias, querida Claudia Sheinbaum. Las ayudas humanitarias de nuestros hermanos mexicanos valen no sólo como carga material. En ellas viajan la solidaridad, la amistad y la ejemplar historia de soberanía y respeto al derecho ajeno que distinguen a México”.

La publicación fue acompañada por un video que muestra el ingreso a la bahía de La Habana de los buques de la Armada de México ARM Papaloapan e ARM Isla Holbox, que arribaron alrededor de las 8:30 horas con el cargamento solidario.

De acuerdo con información oficial, el envío supera las 814 toneladas de productos de primera necesidad. La recepción estuvo a cargo de la ministra de Comercio Interior, Betsy Díaz Velázquez, informó la Agencia Cubana de Noticias.

La funcionaria señaló que la ayuda cobra especial relevancia “en momentos en los que se sortean dificultades y se enfrenta el recrudecimiento de las medidas impuestas por el gobierno de Estados Unidos”, al tiempo que agradeció el respaldo del pueblo mexicano.

El buque Papaloapan transportó leche líquida, productos cárnicos, galletas, frijol, arroz, atún en agua, sardina, aceite vegetal y artículos de higiene personal, mientras que el Isla Holbox llevó leche en polvo, según detalló el diario oficial Granma.

El gesto se enmarca en la cooperación bilateral que ambos países han mantenido en los últimos años, en un contexto de tensiones económicas y energéticas para la isla caribeña.