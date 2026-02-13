Exonera Teqroo a “Xiximac” de acusación por violencia política de género

Comparte esta Noticia

Por Francisco Hernández

CHETUMAL.- El Tribunal Electoral de Quintana Roo (Teqroo) sentenció el mediodía de este jueves que el regidor plurinominal electo José Francisco Puc Cen, “Xiximac”, no cometió violencia política contra las mujeres en razón de género, de la que lo acusó la séptima regidora del ayuntamiento de José María Morelos, Engel Evaney Rhaburn Cauich, quien ocupa el cargo en lugar de “Xiximac” y pertenece a su mismo partido, Movimiento Ciudadano (MC).

Al resolver el Procedimiento Especial Sancionador número 2 del año 2025, también se declaró la inexistencia de violencia política de género atribuida a otros ciudadanos, que son: Josué Evelio Arjona Dzib, Freddy Alejandro Arias Rejón, Javier Chávez Ataxca, Óscar Osvaldo Tuz Chan, Lidia Esther Rojas Fabro, Edilberto Medina Ortega, Carlos Gómez Chan y los perfiles de Facebook de Artemius PC, Daniel Ruiz, Antonio Silvestre, Sergio SC, Nery Josefina Big Yamá, Toño Silvestre, Sergio SC, Nery Josefina Vitllama, Juan Juanito, Ricardo Pech y Andrés Pérez Léxito, y las dirigencias nacionales y estatal de MC.

La resolución, propuesta por la magistrada Thalía Hernández Robledo, declara la inexistencia de diversas conductas denunciadas, toda vez que del análisis de las constancias que obran en el expediente, diversas probanzas no pudieron acreditar su existencia.

Asimismo, del estudio conforme a la Jurisprudencia 21/2018, de rubro Violencia política de género, elementos que la actualizan en el debate político, atendiendo al contexto y bajo una perspectiva de género, se concluyó que las conductas no estuvieron dirigidas a la denunciantes por el hecho de ser mujer, ni se sustentaron en estereotipos de género; por el contrario, se trata de expresiones que constituyen una crítica de naturaleza política que, aun cuando pudiera resultar severa, se encuentran paradas dentro del debate público y la libertad de expresión.

La decisión deja vigentes los derechos políticos de Xiximac, por lo que la queja no logró el cometido de impedirle la posibilidad legal de ser candidato a presidente municipal de José María Morelos nuevamente en el 2027.

Sin embargo, la promotora de la queja todavía puede inconformarse contra esta resolución del Teqroo ante la Sala Regional Xalapa del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF), que puede modificar o revocar el sentido de la sentencia, por lo que el litigio todavía no ha concluido de manera definitiva.

En cambio, el tribunal declaró que si existió la violencia política de género atribuida al perfil de Facebook denominado Magenta Tiger 7308 en perjuicio de la séptima regidora de José María Morelos.

La sentencia dice que un comentario, realizado en una publicación difundida en un grupo de dicha red social, actualiza la violencia en su modalidad de verbal, simbólica y psicológica.

Sostiene que las expresiones analizadas rebasan los límites de la crítica política y se insertan en un discurso de carácter discriminatorio que menoscaba la dignidad de la persona denunciante, al reproducir narrativas que perpetúan la desigualdad de género en el ejercicio de sus derechos político-electorales.

El Teqroo vinculó al Instituto Electoral de Quintana Roo (Ieqroo) para que lleve a cabo las medidas de reparación establecidas en los efectos de la sentencia, y dará vista a la Secretaría de las Mujeres del estado (Semujeres) dar seguimientos a medidas de rehabilitación.