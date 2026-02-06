Cuba agradece respaldo de Sheinbaum en medio de crisis energética

Comparte esta Noticia

LA HABANA.- El presidente de Cuba, Miguel Díaz-Canel, agradeció públicamente a la presidenta de México, Claudia Sheinbaum, así como al partido Morena y a la Secretaría de Relaciones Exteriores (SRE), por el apoyo brindado a la isla, incluido el envío de petróleo, en medio de la severa crisis energética que atraviesa el país.

Durante una intervención televisada, el mandatario cubano destacó la postura del Gobierno mexicano y subrayó que la presidenta Sheinbaum ha reiterado en diversas ocasiones su respaldo a Cuba, incluso en conferencias matutinas, donde ha fijado la posición de México frente a la situación de la isla. En ese contexto, también mencionó el apoyo recibido de otros países como Rusia, China y Venezuela.

“La Presidencia de Claudia Sheinbaum que, en prácticamente todas sus mañaneras, responde preguntas que tienen que ver con la posición de México y su apoyo”, expresó Díaz-Canel.

El presidente cubano confirmó que Cuba no ha recibido combustible del exterior desde diciembre de 2025, situación que atribuyó directamente a las presiones ejercidas por Estados Unidos. Calificó esta política como “agresiva y criminal” contra un país pequeño y denunció que se trata de un “bloqueo energético” con graves repercusiones para la población.

Díaz-Canel advirtió que la falta de suministro petrolero tendrá consecuencias severas, por lo que el gobierno cubano ha comenzado a implementar medidas de emergencia que, dijo, exigirán grandes sacrificios. “Es asfixiarnos completamente”, afirmó, al tiempo que apeló a la resistencia del pueblo cubano. “Si no resistimos, ¿qué vamos a hacer? ¿Nos vamos a rendir?”, cuestionó.

El mandatario señaló que estas restricciones afectarán sectores estratégicos como la transportación y la producción de alimentos, el servicio de transporte público, el funcionamiento de hospitales, escuelas e instituciones públicas, así como la actividad económica y el turismo.

Finalmente, Díaz-Canel advirtió que, como respuesta a lo que calificó como una escalada de agresiones de Estados Unidos —entre ellas un ataque contra Venezuela que habría culminado con la captura del presidente Nicolás Maduro—, el Consejo de Defensa Nacional de Cuba aprobó el pasado 18 de enero una serie de planes y medidas que darían paso a un “Estado de Guerra”. Desde entonces, afirmó, el país realiza ejercicios militares todos los sábados.